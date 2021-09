La Statue De Christophe Colomb À Mexico Sera Remplacée Par Un Monument Aux Femmes Autochtones

Le Mexique se joint à la longue liste de pays aux prises avec une évaluation postcoloniale des figures historiques problématiques, alors que sa capitale met en œuvre des plans pour remplacer une statue de Christophe Colomb. Auparavant située sur l’une des artères principales de Mexico, le Paseo de la Reforma, la statue en bronze du XIXe siècle de l’explorateur controversé a été enlevée par les autorités de la ville en octobre dernier pour être restaurée. Son piédestal est resté vide depuis, et il semble désormais que la statue de Colomb ne reviendra jamais sur son perchoir privilégié.

Le 5 septembre, à l’occasion de la Journée internationale des femmes autochtones, la mairesse de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, a annoncé que la statue de Colomb serait remplacée par un monument aux femmes autochtones. “Nous le leur devons. Nous existons grâce à elles”, a-t-elle fait remarquer lors d’un événement marquant l’occasion. “C’est l’histoire de notre pays et de notre patrie.”

La ville a chargé l’artiste mexicain Pedro Reyes de créer la nouvelle sculpture, qui représentera une femme olmèque et sera appelée “Tlalli” (signifiant “terre” en nahuatl). Parmi les plus anciens habitants de la Mésoamérique, les Olmèques forment la plus ancienne grande civilisation connue dans ce qui est aujourd’hui le Mexique moderne. “Il est très important de dédier un monument aux femmes autochtones et à la Terre”, a déclaré M. Reyes à la commission, “parce que si quelqu’un peut nous apprendre à prendre soin de cette planète, ce sont nos peuples autochtones, et c’est précisément ce que nous devons apprendre à nouveau.”

Le nouveau monument devrait être terminé d’ici le 12 octobre, jour de Colomb, ou, comme on le reconnaît au Mexique, Dia de la Raza. Pendant ce temps, la statue de Christophe Colomb sera déplacée dans un lieu de repos moins important, situé dans un petit parc dans le quartier de Polanco.

