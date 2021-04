Cette Photo d’une Aurore Boréale Au-Dessus d’un Volcan en Eruption A Fait Le Tour Du Monde

Qu’obtenez-vous lorsque vous associez des aurores boréales et un volcan en éruption? Si vous demandez à Christopher Mathews, il vous répondra : une photo unique. L’ancien juriste vit en Islande depuis de nombreuses années et aime photographier les paysages incroyable du pays. Ainsi, quand il a appris que le volcan Geldingadalur était prêt à entrer en éruption, Mathews a déplacé des montagnes pour capturer l’action.

Il ne s'agissait pas seulement de se réveiller à l'heure et de prendre la photo parfaite. Mathews surveillait la situation depuis le début de l'année 2020, lorsque le magma remontant vers la Terre a été détecté par les systèmes de surveillance des volcans. Il était alors clair que le système volcanique de Reykjanes se réveillait lentement après une longue période d’inactivité. Bien que l’Islande compte de nombreux volcans — le pays ne s'appelle pas « la terre de feu et de glace » pour rien — l’emplacement du volcan a rendu l’événement d’autant plus palpitant. Le volcan est situé sur la péninsule qui relie l’aéroport à la ville de Reykjavik, et il est proche du Lagon Bleu, ce qui le rend très accessible pour les curieux. Et puisque la vallée de Geldingadalur est la plupart du temps inhabitée, c’est l'endroit parfait pour entrer en éruption.

Fin mars 2021, il était clair que le volcan pouvait éclater à tout moment, Mathews est passé à l'action. “J’ai commencé à repérer des endroits pour une séance photo le 12 mars,” raconte Mathews à My Modern Met. “Il y avait quelques incertitudes parce que l’éruption n’avait pas réellement commencé; mais je voulais me familiariser avec la région. Bien qu'ayant vécu en Islande pendant de nombreuses années, on connaît souvent très peu notre propre région. Au cours de la semaine qui a précédé l’éruption, j’avais ma petite idée des meilleures routes de la région, y compris des routes secondaires qui pourraient être utiles si les routes principales étaient coupées par la lave.”

Mathews avait correctement deviné que l’accès au site pourrait être coupé. Finalement, ce n'est pas la lave qui a bloqué les routes principales, mais les autorités, qui se sont rendues sur les lieux afin d’évaluer les dégâts. Tout ce que le photographe a pu obtenir la première nuit a été l’incandescence de la lave, tandis que tout le monde attendait en silence sur l'autoroute. Il s’est ensuite déplacé vers le Lagon Bleu, où il a capturé l’éruption se reflétant dans ses eaux célèbres. Toutefois, Mathews était déterminé à prendre la photo qu’il espérait, Geldingadalur, avec les aurores boréales en arrière-plan. Ainsi, il s’est installé dans un chalet loué à proximité et a attendu les conditions météorologiques parfaites, difficiles à obtenir.

“Bien que les prévisions météo étaient bonnes, une tempête de neige imprévue s'est installée, bloquant le ciel et le volcan”, raconte-t-il. “Découragé, je suis retourné vers mon chalet. En arrivant, j'ai vu que les nuages commençaient à se dissiper, je me suis donc précipité vers l'emplacement à l'angle de la ferme. J'y suis arrivé juste à temps pour capturer les lumières de l'aurore boréale au-dessus du volcan. Le hasard faisant bien les choses, ce phénomène s'est produit à minuit le 24 mars – le jour de mon anniversaire. Je ne peux pas imaginer de meilleur cadeau !”

Et c’est véritablement un cadeau. Les superbes teintes vertes des aurores boréales sillonnent le ciel tandis que le volcan rougeoyant s'agite majestueusement en dessous. La photo étant devenue virale, la récompense pour la patience de Mathews n'en est que plus grande. Mathews espère que son expérience pourra servir d'exemple. “La chance joue un grand rôle dans la prise d’une bonne photo, mais la planification aussi, et surtout la persévérance.”

Christopher Mathews a fait face à de nombreux obstacles alors qu'il tentait de photographer l'éruption du volcan Geldingadalur en Islande.

Si sa photo du volcan vu du Lagon Bleu est magique…

…sa photo virale d'une aurore boréale au-dessus du volcan est inégalable.

Finalement, il a pu se rendre au plus près de l'éruption.

My Modern Met granted a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Christopher Mathews.

Article Similaire :

Ce Feu Appelé “Portes de l’Enfer” Brûle dans le Désert Depuis Plus de 50 Ans