10 Crânes Peints Géants Apparaissent Dans Les Rues De Houston Pour Commémorer Le Jour Des Morts

Halloween est passé très récemment, et le Jour des Morts (Día de los Muertos en espagnol) le suit de près se célébrant aujourd’hui, le 2 novembre. Pour célébrer ces deux fêtes et lancer les festivités saisonnières amusantes qui les accompagnent, la Discovery Green Conservancy de Houston et la Houston First Corporation ont commandé 10 crânes peints de 2 mètres de haut. Placés dans le parc Discovery Green de la ville et le long de l'Avenida de las Americas, les crânes spectaculaires font partie d'une installation artistique publique appelée Celebración de Vida du collectif d'art urbain Mexicráneos. Le groupe a été formé à l'origine pour célébrer la culture populaire mexicaine à travers Día de los Muertos, qui est l'une des traditions les plus riches et les plus anciennes du pays.

Chacun des crânes a été peint par un artiste mexicain différent sur la base de thèmes qui dépeignent un certain aspect du patrimoine et de la culture mexicains. Les installations précédentes de Mexicráneos ont été présentées à Mexico; Paris et Lille; mais cette installation marque la première fois que ces artistes exposent leur travail aux États-Unis. Bien que le Jour des Morts soit traditionnellement une fête mexicaine, sa popularité a traversé les frontières en tant qu'expression de l'héritage mexicain et en tant que moment où les familles et les amis se réunissent pour célébrer et se souvenir des êtres chers décédés.

Les crânes peints seront visibles jusqu'au 7 novembre, et si vous êtes dans la région de Houston, vous pourrez voir les superbes œuvres d'art en personne. Il ne fait aucun doute que la vue fera une superbe photo Instagram, les visiteurs sont donc encouragés à partager leurs expériences avec les hashtags #mexicraneos, #discoverygreen et #avenidahouston. Le 1er novembre, un autel communautaire créé par l'artiste de Houston Angel Quesada, était l'occasion pour les visiteurs de laisser des copies de photos ou de précieux souvenirs en l'honneur de leurs proches.

Pour ceux qui sont un peu plus loin, vous pouvez toujours profiter de l'installation virtuellement. Faites défiler pour voir des images des fantastiques crânes peints. Pour en savoir plus sur l'installation artistique Celebración de Vida, visitez le site Web de Discovery Green.

Pour commémorer le Jour des Morts, 10 crânes peints de deux mètres de haut bordent le Discovery Green de Houston.

Les crânes peints font partie d'une installation artistique publique de Mexicráneos appelée Celebración de Vida.

Chacun a été peint par un artiste mexicain différent sur la base de thèmes décrivant certains aspects du patrimoine et de la culture mexicains.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de Discovery Green.