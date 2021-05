Découvrez la Tour Géante en Forme de “O” conçue par le Groupe BIG à Hangzhou, en Chine

Le Bjarke Ingels Group, ou BIG, vient de révéler les images d'un gratte-ciel dramatique pour la future cité technologique de Hangzhou. Destinée à abriter le nouveau siège de la recherche et du développement du plus grand fabriquant de smartphones de Chine, OPPO, la O-Tower est un design futuriste qui incorpore l'esthétique inspirée la technologie de l'entreprise et du quartier. BIG explique que le design symbolise une boucle infinie qui “connecte le ciel et la terre en une boucle de collaboration continue”.

“Le meilleur de la technologie devrait être un prolongement continu de la vie”, affirme Brian Yang, partenaire de BIG. “Le nouveau siège de la recherche et du développement d'OPPO incarne cette notion, en négociant entre le tissu urbain dense d’un côté et le paysage naturel de l’autre. Il s’agit d’une manifestation architecturale du produit OPPO : élégant et simple, améliorant la qualité de vie dans la ville.”

L’une des manières pour le projet d'améliorer la qualité de vie en ville est d’inclure des espaces conçus pour un usage public, comme des salles d’exposition, des centres de conférence, une cantine et des ateliers. La O-Tower est également conçue pour améliorer la ville grâce à au concept de la durabilité hédoniste, une pratique qui consiste à mettre en œuvre des idées vertes tout au long de la conception du projet, au lieu de créer des objectifs basés sur des quotas. Pour cette raison, le complexe est recouvert d'une végétation luxuriante, et les espaces de travail sont optimisés pour réduire la consommation d’énergie. Bien qu’il soit recouvert de verre, des persiennes adaptatives aident à réduire l'apport solaire.

La forme en O agit comme un symbole élégant de la marque OPPO, et améliore la qualité des espaces intérieurs. Les architectes ont créé une cour intérieure au centre du cercle, et la tour forme une boucle spectaculaire. La cour intérieure et la forme dynamique permettent à la lumière de pénétrer dans les bureaux et les espaces communs de la O-Tower. À la base du bâtiment, les concepteurs ont inclus des espaces publics qui permettent à la ville d’entrer dans le projet, faisant vraiment du siège social un symbole accessible de la future Cité des Sciences et Technologie d'Hangzhou.

Le Bjarke Ingels Group (BIG) a conçu une tour en forme de O pour la ville d'Hangzhou, en Chine.

Le design de BIG symbolise une boucle infinie entre la terre et le ciel.

