Les EPSON International Pano Awards 2021 Célèbrent La Créativité De La Photographie Panoramique

Le plus grand concours mondial de photographie panoramique vient d'annoncer ses lauréats. Avec plus de 5 000 candidatures de photographes amateurs et professionnels provenant de 97 pays, les EPSON International Pano Awards 2021 célèbrent la créativité dans le monde de la photographie. Le photographe américain Joshua Hermann a reçu le titre de Open Photographer of the Year pour ses magnifiques images de cyprès poussant dans les marais de la Louisiane.

“C'est un honneur d'avoir mes images sélectionnées dans la catégorie ouverte aux côtés de tant de photographes merveilleusement talentueux”, a déclaré Hermann. “L'un des avantages de la photographie est sa capacité à informer. Ayant grandi dans le sud de la Louisiane et appris à connaître les marais dès mon plus jeune âge, la beauté unique et l'écologie intéressante de la région m'ont marqué tout au long de ma vie. J'espère partager la beauté de ces lieux à travers mes images, permettre aux gens de voir de plus près le caractère unique de ces zones et, finalement, de les informer de l'importance de protéger ces zones humides.”

Les prix récompensent les photographes amateurs et professionnels, qui participent dans des catégories axées sur le monde naturel ou l'environnement bâti. Il y a aussi un prix spécial de réalité virtuelle, 360-photo. Le photographe russe Oleg Gaponyuk a remporté le premier prix dans cette catégorie pour son image du Lac aux Méduses à Palau.

Le grand succès du concours, organisé par EPSON Australie, témoigne de la résilience des photographes, même dans les moments difficiles. “Qui aurait pensé que les Pano Awards seraient à nouveau aussi réussis au cours d'une autre année aussi difficile”, a déclaré Craig Heckenberg, directeur général d'EPSON Australie. “Cet engagement envers l'excellence et le succès continu sont deux des nombreuses raisons pour lesquelles Epson est un fier sponsor des Pano Awards au cours des 12 dernières années. Nous sommes ravis, mais pas surpris, de sa popularité continue. La barre de qualité augmente chaque année et Epson est fier que notre technologie aide les photographes à réaliser leur passion et à donner vie à ces paysages incroyables à travers leurs images.”

