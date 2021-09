Des Femmes Afghanes Partagent Des Photos De Robes Traditionnelles Colorées Pour Protester Contre Le Mandat Vestimentaire Des Talibans

Le retour des talibans au pouvoir a suscité une crainte généralisée que les femmes afghanes soient forcées de quitter les espaces professionnels et éducatifs qu'elles occupaient avant le retrait américain. Le dernier ordre inquiétant des dirigeants talibans a décrété que les étudiantes universitaires devaient être séparées des hommes et “respecter les règles du hijab conformément à [l'interprétation des talibans] de la charia”. En réponse à ce mandat, les femmes afghanes du monde entier se sont rendues sur Twitter pour partager des images de leurs vêtements traditionnels colorés pour protester contre les talibans ordonnant aux femmes quoi porter.

Traduction du tweet : Ces robes sont mes vêtements afghans. C'est extravagant, plein de couleurs et beau. C'est ma culture.

L'Afghanistan est un pays avec un éventail riche et diversifié de traditions locales. Les vêtements traditionnels peuvent varier d'une région à l'autre, mais les couleurs vives et les motifs géométriques sont courants. Farkhondeh Akbari, doctorant à l'Université nationale australienne, a déclaré au Washington Post : “Ces couleurs étaient l'odeur de la maison pour moi”. Elle a tweeté avec détermination : “Nos filles cousent leurs rêves colorés en ces jours sombres.”

Lorsque les talibans ont pris le pouvoir, les inquiétudes ont augmenté quant à ce que les femmes seraient tenues de porter. Sous le dernier régime taliban, les femmes devaient se couvrir en portant une burqa. Une image récente de femmes entièrement couvertes de burqas noires se rassemblant en soutien aux talibans a suscité diverses réactions sur Internet ce week-end. Parmi les réactions figurait un article du Dr Bahar Jalali – un ancien professeur d'histoire à l'Université américaine d'Afghanistan – d'une photo d'elle-même adolescente en tenue traditionnelle. Elle a déclaré : “Je voulais informer le monde [que] les tenues que vous avez vues dans les médias… [ne sont] pas notre culture, ce n'est pas notre identité.”

D'autres femmes afghanes ont emboîté le pas, partageant une grande variété de tenues audacieusement colorées et finement décorées sur Twitter avec des hashtags tels que #AfghanistanCulture, #AfghanWomen et #DoNotTouchMyClothes (respectivement ‘culture afghane, ‘femmes afghanes’ et ‘ne touchez pas à mes vêtements’ en français). Les messages ont mis en évidence les couleurs et les traditions derrière chaque tenue, remettant à la fois explicitement et implicitement en question le nouvel ordre des talibans, qui n'impose actuellement que le hijab pour les étudiants. Le Dr Jalali a également souligné dans un tweet : “La culture et l'identité de l'Afghanistan doivent émaner des Afghans”.

Les femmes afghanes ont souligné à quel point les traditions vestimentaires féminines sont diverses dans le pays. Kahkashan Koofi, qui a récemment quitté son emploi après la prise de contrôle des talibans, a déclaré à WaPo que sa colère ne réside pas dans les burqas portées par les femmes pro-talibans dans les images en ligne, mais plutôt avec le mandat confié par les dirigeants extrémiste qui ont privé les femmes de leur choix. Bien sûr, de nombreuses femmes afghanes ont longtemps choisi de porter la burqa ou de se couvrir les cheveux avec un hijab. Shekiba Teimori, une chanteuse et militante qui a récemment fui Kaboul, a déclaré à CNN : “Le hijab existait avant la chute de Kaboul. Nous pouvions voir des femmes portant le hijabi, mais cela était basé sur des décisions familiales et non sur le gouvernement.”

Les publications #DoNotTouchMyClothes mettent en lumière la beauté de la culture afghane et les identités des femmes afghanes telles qu'elles s'expriment à travers les vêtements traditionnels. Selon Ruhi Khan, chercheur à la London School of Economics, la manifestation “n'est pas seulement une protestation contre la tenue imposée par les talibans, qu'ils pensent être islamique, mais aussi contre la notion occidentale de ce que les femmes afghanes sont censées porter”. Les femmes derrière les publications #DoNotTouchMyClothes font ressortir deux points importants : la culture de chacun est précieuse et ce qu'une femme porte doit être son choix et celui de personne d'autre.

(traduction du tweet) Campagne en ligne des femmes afghanes contre le code vestimentaire des talibans : “Ne touchez pas à mes vêtements”.

S'adressant à des organes de presse, certaines des femmes partageant des tenues ont exprimé leur colère non pas contre les femmes portant la burqa dans les images récentes, mais contre l'idée que les femmes soient obligées de porter des vêtements contre leurs souhaits.

In protest to the Taliban's dress code, I proudly share these photos in traditional Afghan attire. Vibrant, bright colors adorned with jewels #DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture #AfghanWomen pic.twitter.com/z73hx9hrhQ — Wida Karim (@Wida_Karim) September 13, 2021

(traduction du tweet) Pour protester contre le code vestimentaire des talibans, je partage fièrement ces photos en tenue traditionnelle afghane. Des couleurs vives et lumineuses ornées de bijoux.

Certaines femmes espéraient également que les images serviraient à protester contre la vision étroite de l'Occident sur les femmes afghanes.

this is what an afghan woman looks like. this is our culture. this is our traditional dress. we love lots of colour. even our rice is colourful and so is our flag.

Inspo @RoxanaBahar1 🇦🇫 pic.twitter.com/cj3FxfzROT — Sodaba سودابه (@SodabaH) September 12, 2021

Remerciements : [CNN, The Washington Post]

