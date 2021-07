Festival de Cannes 2021 : Tout Ce Qu’il Faut Savoir Sur la 74e Édition du Festival

Nous sommes enfin en juillet et vous savez ce que cela veut dire : soleil, plage et boissons fraîches… Mais pour les cinéphiles, le mois de juillet cette année veut aussi dire : tapis rouge, glamour et projection de films. En effet, cette année en raison de la pandémie de COVID-19, la 74e édition du Festival de Cannes aura lieu du 6 au 17 juillet 2021 au lieu du mois de mai, au Palais des festivals à Cannes.

My Modern Met France a compilé tout ce qu'il faut savoir sur le Festival de Cannes 2021. Faites défiler pour plus d'informations sur l'évènement de renom.

Tout Ce Qu'il Faut Savoir Sur la 74e Édition du Festival de Cannes

Le Jury : Catégorie Long-Métrages

Le Président du jury du Festival de Cannes 2021 n'est autre que Spike Lee, cinéaste américain connu pour son approche intransigeante et provocatrice, chroniqueur de la vie noire en Amérique pour un public mainstream. Il est accompagné de huit autres membres du jury tout aussi talentueux : Mati Diop (réalisatrice et actrice franco-sénégalaise), Mylène Farmer (chanteuse et compositrice française), Maggie Gyllenhaal (actrice, réalisatrice et productrice américaine), Jessica Hausner (réalisatrice et scénariste autrichienne), Mélanie Laurent (actrice et réalisatrice française), Kleber Mendonça Filho (réalisateur, programmateur et critique brésilien), Tahar Rahim (acteur français) et Song Kang-ho (acteur sud-coréen).

La Sélection de Films en Lice Pour La Palme D'Or

La sélection officielle des long-métrages En Compétition a été annoncé le 3 juin, avec 24 films en lice pour la Palme D'Or.

Annette (film d'ouverture) par Leos Carax

The French Dispatch par Wes Anderson

Les Olympiades (en compétition pour la Queer Palm) par Jacques Audiard

Haut et Fort par Nabil Ayouch

Red Rocket par Sean Baker

La Fracture (en compétition pour la Queer Palm) par Catherine Corsini

Titane (en compétition pour la Queer Palm) par Julia Ducournau

France par Bruno Dumont

L’Histoire de ma femme (A feleségem története) par Ildikó Enyedi

Un héros (قهرمان – Ghahreman) par Asghar Farhadi

Drive My Car (ドライブ・マイ・カー – Doraibu mai kâ) par Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island par Mia Hansen-Love

Lingui, les liens sacrés par Mahamat-Saleh Haroun

Compartiment n° 6 (Hytti Nro 6) (en compétition pour la Queer Palm) par Juho Kuosmanen

Nitram par Justin Kurzel

Les Intranquilles par Joachim Lafosse

Le Genou d'Ahed (Ha'berech) par Nadav Lapid

Tre piani par Nanni Moretti

Tout s'est bien passé (en compétition pour la Queer Palm) par François Ozon

Flag Day par Sean Penn

Les Petrov, la grippe, etc. (Петровы в гриппе – Petrоvy v grippe) par Kirill Serebrennikov

Julie (en 12 chapitres) (Verdens verste menneske) par Joachim Trier

Benedetta (en compétition pour la Queer Palm) par Paul Verhoeven

Memoria par Apichatpong Weerasethakul

Annette par Leos Carax : Film d'Ouverture

En tête d'affiche se trouvent deux acteurs au talent exceptionnel : Adam Driver et Marion Cotillard qui détiennent les deux rôles principaux du film de Leo Carax. Le réalisateur français connu notamment pour son long-métrage récompensé Holy Motors, retourne à Cannes en Compétition avec son nouveau film intense et intriguant Annette.

Synopsis : À Los Angeles, Henry (Adam Driver) un humoriste au sens de l'humour féroce tombe amoureux d'Ann (Marion Cotillard), une chanteuse d'opéra de renommée mondiale. Sous le feu des projecteurs, ils forment un couple passionné et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une mystérieuse petite fille au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Si comme nous vous ne pouvez pas assister à la projection d'ouverture à Cannes, Annette sera également disponible sur Amazon Prime à la fin de l'été 2021.

La Palme d'Or d'Honneur

L'actrice, réalisatrice, et productrice américaine Jodie Foster a fréquenté Cannes pour la première fois à l'âge de 13 ans en 1976 pour son rôle dans Taxi Driver. L'actrice de renommée mondiale retournera sur la Croisette cette année mais cette fois en temps qu'invitée d'honneur.

Malgré le fait que Jodie Foster n'a jamais pris de cours de théâtre, l'actrice remarquable a reçu deux Oscars avant d'atteindre la trentaine, son premier pour son rôle de Sarah Tobias dans Les Accusés (1988) et le deuxième pour son interprétation de Clarice Starling dans Le Silence des agneaux (1991).

Le Président du Festival de Cannes Pierre Lescure s'exprime sur l’invitée spéciale de la cérémonie d’Ouverture recevant la Palme d'Or d'Honneur : “Jodie Foster nous fait un très beau cadeau en venant fêter le retour du Festival sur la Croisette. Son aura est aujourd’hui sans équivalent : elle incarne la modernité, l’intelligence rayonnante de l’indépendance et l’exigence de la liberté”.

