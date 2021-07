Flora Duffy Remporte l’Épreuve du Triathlon Olympique et Obtient Pour les Bermudes Leur Toute Première Médaille d’Or

View this post on Instagram A post shared by floraduffy (@floraduffy)

Les Philippines sont entrées dans l'histoire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, mais ce n'est pas le seul pays à remporter sa toute première médaille d'or olympique lors de cet événement mondial. Les Bermudes peuvent désormais ajouter leur nom à cette liste et revendiquer également la distinction d'être le plus petit pays à avoir jamais remporté l'or. Représentant les Bermudes lors du triathlon individuel féminin de mardi, Flora Duffy a nagé, fait du vélo et a couru vers une victoire décisive, battant sa plus proche concurrente, la Britannique Georgia Taylor-Brown, d'une minute et 14 secondes.

La performance de Duffy est impressionnante non seulement en raison du caractère historique de sa victoire mais aussi en raison des obstacles qu'elle a dû surmonter pour y arriver. Après avoir subi une blessure qui a presque mis fin à sa carrière lors des Jeux de Pékin 2008, luttant contre l'anémie et la dépression, et s'étant remise d'une blessure au pied plus récente qui l'a empêchée de concourir pendant un an, le simple fait d'arriver à Tokyo 2020 témoigne sûrement du talent, passion et dévouement de la triathlète féminine. Et pour contextualiser davantage l'ampleur de sa victoire, la distance de 51 kilomètres parcourue par Duffy au triathlon est plus longue qu’une marche à travers toute la longueur des Bermudes, un pays avec une population d'un peu plus de 62 000 habitants et seulement deux athlètes au total les représentant aux Jeux Olympiques.

« Je pense que l'ensemble des Bermudes devient fou », a déclaré Duffy à propos de sa victoire. « C'est ce qui rend ce moment si spécial pour moi, c'est que, oui, c'était mon rêve, mais je savais aussi que c'était plus grand que moi… Je suis juste fière de pouvoir être la première médaillée d'or des Bermudes, la première médaillée féminine, et j'espère inspirer tout le monde à la maison que cela est possible. »

Flora Duffy des Bermudes a remporté la toute première médaille d'or de son pays au triathlon individuel féminin!

Jetez un œil à sa performance impressionnante!

