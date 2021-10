Des Chercheurs Découvrent Les Empreintes Fossilisées Des Premiers Humains En Amérique Du Nord

D’anciennes empreintes de fossiles découvertes dans le parc national White Sands au Nouveau-Mexique ont récemment été attribuées à certains des premiers humains en Amérique du Nord. Repérées pour la première fois par le gestionnaire des ressources du parc, David Bustos, ces pistes ossifiées offrent une fenêtre fascinante sur la vie dans la région il y a des milliers d’années. Des archéologues et des chercheurs de l’Université Bournemouth, du National Park Service, de la U.S. Geological Survey, de l’Université Cornell et de l’Université de l’Arizona ont mené des recherches conjointes pour en apprendre davantage sur les origines de ces marques. Les données découvertes par les experts ont révélé que les empreintes avaient entre 21 000 et 23 000 ans, plusieurs milliers d’années avant que les humains ne soient censés être arrivés sur le continent.

“C’est la preuve sans équivoque la plus ancienne de la présence humaine dans les Amériques”, déclare Matthew Bennett, professeur de sciences environnementales et géographiques à l’Université Bournemouth et auteur principal de l’étude. “Une empreinte est un très bon point de données. C’est l’importance de ce site — nous savons qu’ils étaient là… Il existe de multiples couches d’empreintes couvrant une période considérable, ce qui suggère une présence humaine soutenue dans la région pendant le dernier maximum glaciaire, par opposition à un seul événement.”

Bien qu’elle soit principalement désertique aujourd’hui, la zone était autrefois une zone humide verdoyante au moment où ces impressions ont été faites, peuplée par des animaux préhistoriques tels que des mammouths, des paresseux géants, des loups et des chameaux sauvages. Les gens y chassaient probablement, et des traces d’animaux peuvent être trouvées mêlées à celles de leurs voisins à deux pattes. Les empreintes humaines fossilisées étaient à l’origine formées dans de la boue molle sur les berges de ce qui était auparavant un lac peu profond, qui fait maintenant partie de l’Alkali Flat à White Sands.

En utilisant les graines trouvées dans les empreintes et dans les couches de sédiments au-dessus et au-dessous d’elles, les scientifiques ont utilisé un processus appelé datation radiocarbone pour analyser et établir un calendrier de quand ces marquages ont eu lieu. “Nos dates sur les graines sont étroitement regroupées et maintiennent l’ordre stratigraphique au-dessus et en dessous de multiples horizons d’empreinte”, déclare Kathleen Springer de la U.S. Geological Survey, “c'est un résultat remarquable”.

De plus amples informations sur l’étude peuvent être trouvées dans la revue Science, où la recherche a été publiée.

