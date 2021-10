La France Prévoit Éliminer Tous Les Plastiques À Usage Unique D’ici 2040

Si vous êtes éco-conscient.e, vous évitez probablement d’acheter des plastiques à usage unique. Cependant, les articles en plastique tels que les pailles, les bouteilles et les emballages alimentaires peuvent parfois être inévitables dans les restaurants et les supermarchés. C’est pourquoi de nombreux pays dans le monde décident d’interdire ou de restreindre l’utilisation du plastique à usage unique, ce qui enlève le choix aux consommateurs. La France, qui a récemment lancé son plan visant à éliminer tous les plastiques à usage unique d’ici 2040, est l’un de ces pays.

Ce plan ambitieux s’inscrit dans le cadre d’une décision européenne plus large visant à interdire de nombreux articles en plastique à usage unique d’ici 2021. En France, la première phase a débuté le 1er janvier 2020, le gouvernement interdisant déjà l’utilisation de trois produits en plastique à usage unique : les assiettes, les tasses et les coton-tige. L’an prochain, les articles tels que les couverts jetables, les couvercles à emporter en plastique, les confettis, les contenants en mousse, les pailles en plastique et les emballages de produits seront interdits. Les vendeurs devront légalement permettre aux clients d’utiliser leurs propres contenants, et il y aura même des pénalités pour ceux qui utilisent des emballages en plastique excessifs.

D’ici 2022, le public français n’aura plus la possibilité d’acheter des sachets de thé en plastique, des jouets de restauration rapide ou des plats jetables dans les restaurants. Et si vous vous demandez comment le gouvernement prévoit d’éviter les bouteilles en plastique, les fontaines d’eau deviendront obligatoires dans les bâtiments publics. Alors que la production mondiale de plastique continue d’augmenter, espérons que la France donne l’exemple à d’autres pays pour tenter de sauver notre planète.

La France a commencé à éliminer progressivement les articles en plastique à usage unique le plus courants le 1er janvier 2020, et le pays prévoit de les éliminer complètement d’ici 2040.

Remerciements : [TreeHugger]

Articles Similaires :

Ce “Robinet” Géant Déversant Des Objets En Plastique Nous Incite À Reconsidérer Notre Consommation

L’Espagne Interdit Les Emballages En Plastique Pour Les Fruits Et Légumes Afin De Réduire Les Déchets

Le Royaume-Uni Est Le Dernier Pays En Date À Avoir Interdit Le Plastique À Usage Unique

L’Inde Rejoint La Liste Des Pays Interdisant La Production Et L’utilisation D’objets Plastiques À Usage Unique