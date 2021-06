Vous Pouvez Recréer Vos Personnages Préférés de la Série “Friends” au Crochet

La popularité de la sitcom TV Friends n’a fait qu'augmenter depuis son dernier épisode diffusé en 2004. Elle est devenue particulièrement appréciée des jeunes des générations Y et Z sur les plateformes de diffusion telles que Netflix et HBO Max. Cependant, si vous faites partie de la tranche haute de la génération Y (née entre 1980 et 1985), vous vous souviendrez probablement avoir regardé la série durant sa première décennie. La nostalgie pour la sitcom adorée est sans limites. Et comme les retrouvailles tant attendues ont été diffusées la semaine dernière, cela ne s'arrêtera pas de sitôt.

Donc, si vous sentez qu'il manque quelque chose à votre collection d'objets et accessoires estampillés Friends, voici l'addition parfaite, à offrir ou à garder pour vous : un kit de Crochet Friends ! Vous pouvez maintenant mettre à profit les heures que vous consacrez au visionnage des dix saisons en boucle. Le kit comprend un livre de poche de 80 pages avec des photos et des instructions détaillées sur la façon de crocheter chacun des personnages principaux de la série et quelques éléments-clés – y compris le canapé emblématique Central Perk, la dinde de Thanksgiving, et la guitare de Phoebe. Le kit contient tous les matériaux dont vous aurez besoin pour commencer.

Pas vraiment fan de crochet ? Pas d'inquiétude, il y en a pour tous les goûts. Découvrez où vous pouvez acheter le kit Crochet Friends et tout un tas d’autres goodies sur le même thème.

V ous pouvez maintenant mettre à profit les heures que vous consacrez au visionnage des dix saisons en boucle !

Pas vraiment fan de crochet ? Voici 10 autres idées inspirées de la série Friends.

Livre Friends Guide to Adulting

Puzzles Autocollants Friends

Cartes de Citations de Friends

Jeu de Cartes Quizz Friends

Pièces Friends à imprimer pour le jeu “Qui Est-Ce ?”

Broches en Émail Friends

Boucles d'Oreilles Peintes à la Main Friends

Cadre pour Judas Friends

Set LEGO Central Perk

Set LEGO appartements de Friends

Remerciements : [Apartment Therapy]

Articles Similaires :

LEGO Lance Un Set Aux Couleurs de l’Arc-en-Ciel Pour Célébrer L’Amour et la Diversité de la Communauté LGBTQIA+

LEGO dévoile un Nouveau Set de 2 048 Pièces Inspiré de la Série “Friends” Incluant les Deux Appartements