Les Militantes Pour Le Climat Greta Thunberg Et Vanessa Nakate Écrivent Une Lettre Ouverte Aux Médias

Afin d’encourager plus de gens à prendre au sérieux l’avenir de notre planète, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg et la militante ougandaise pour la justice climatique Vanessa Nakate ont publié une lettre ouverte aux médias. Les deux jeunes militantes ont exhorté la presse à accorder plus d’attention à la “responsabilité morale d’agir beaucoup plus rapidement pour réduire leurs émissions”. C’est parce que d’ici la fin de l’année, “le monde aura collectivement brûlé 89 % du budget carbone, ce qui nous donne 66 % de chances de rester en dessous de 1,5 °C”.

Notre budget carbone fait partie intégrante de notre survie. C’est la quantité de CO2 que l’humanité peut émettre tout en ayant une chance de contenir le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C, et a été approuvé par presque tous les pays dans le cadre de l’Accord de Paris en 2015. Si les températures mondiales dépassent cette limite, une grande partie des terres de notre planète deviendront inhabitables, en raison des climats extrêmes, des sécheresses et des inondations. Et ces événements catastrophiques entraîneront “des réactions en chaîne irréversibles qui échappent au contrôle humain”.

Cependant, Thunberg et Nakata affirment que la crise climatique est bien plus que la “fonte des glaciers, les feux de forêt, les sécheresses, les vagues de chaleur mortelles, les inondations, les ouragans et la perte de biodiversité”. Ce sont les résultats tragiques d’une “planète déstabilisée”, mais il y a trois questions fondamentales sur lesquelles les médias devraient faire plus de reportages : le temps, la pensée holistique et la justice.

Dans la lettre, Thunberg et Nakata expliquent en profondeur chacun des trois enjeux, ce qui permet aux lecteurs de mieux comprendre pourquoi ils sont essentiels à la lutte contre les changements climatiques. “D’abord, la notion de temps“, écrivent-elles. “Si vos histoires n’incluent pas la notion du temps qui passe, alors la crise climatique n’est qu’un sujet politique parmi d’autres, quelque chose que nous pouvons simplement acheter, construire ou investir.” Les jeunes activistes expliquent qu’en ne pensant pas au phénomène dans son ensemble, il sera trop tard. Ils écrivent : “Oubliez l’aspect du temps et nous pourrons continuer à réagir comme nous le faisons aujourd’hui, c'est à dire se dire que nous résoudrons les problèmes plus tard, en 2030, 2050 ou 2060.

Le deuxième enjeu est la pensée holistique. “Lorsque nous examinons notre budget carbone restant, nous devons compter tous les chiffres et inclure toutes nos émissions”, affirment Thunberg et Nakata. “À l’heure actuelle, vous laissez les pays à revenu élevé et les grands pollueurs se tirer d’affaire en leur permettant de se cacher derrière les statistiques incomplètes, des échappatoires et les beaux discours qu’ils ont si durement créés au cours des 30 dernières années. ”

Le troisième et “le plus important de tous” est la justice. “La crise climatique ne concerne pas seulement les conditions météorologiques extrêmes”, écrivent les militantes. “C’est au sujet des gens. Des gens réels. Et ceux-là mêmes qui ont fait le moins pour créer la crise climatique souffrent le plus.” Elles ajoutent : “Et alors que le Sud est en première ligne de la crise climatique, il n’est presque jamais à la une des journaux mondiaux. Alors que les médias occidentaux se concentrent sur les feux de forêt en Californie ou en Australie ou sur les inondations en Europe, les catastrophes liées au climat ravagent les communautés des pays du Sud, mais reçoivent très peu d’attention.”

Thunberg et Nakata sont frustrées par nos dirigeants mondiaux qui n’ont pas réussi à résoudre la crise, et croient que la presse a la responsabilité de diffuser l’information, afin que nous, en tant qu’individus, puissions apporter des changements nous-mêmes. “Nous avons besoin de réductions immédiates, draconiennes et annuelles des émissions, du jamais vu”, écrivent-elles. “Et comme nous n’avons pas les solutions technologiques qui, à elles seules, nous permettront d’atteindre cet objectif dans un avenir prévisible, cela signifie que nous devons apporter des changements fondamentaux à notre société.”

S’adressant aux éditeurs du monde entier, Thunberg et Nakata écrivent : “Vous êtes parmi nos derniers espoirs.” Elles poursuivent : “Personne d’autre n’a la possibilité de rassembler autant de personnes face aux délais extrêmement courts que nous avons. Nous ne pouvons pas le faire sans vous.”

Vous pouvez lire la lettre originale dans son intégralité ici. Vous pouvez également signer l’appel d’urgence pour l’action climatique, une campagne menée par Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota et Mitzi Tan.

