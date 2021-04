Cette Illustratrice Transforme des Célébrités en Personnages Disney

L'artiste Helen Morgun a le don de trouver des ressemblances entre les personnages Disney et les célébrités. Ses illustrations numériques captivantes fusionnent des actrices et chanteuses avec leur version animée, ajoutant même leurs animaux de compagnie. Son portfolio inclut un portrait d'Amanda Seyfried en Raiponce, Blake Lively en Belle au Bois Dormant, et Lucy Liu en Mulan.

Avant même de commencer à faire un croquis, Morgun parcourt son répertoire de princesses, reines et méchantes marraines Disney afin de trouver le match parfait pour la célébrité qu'elle a en tête. Ensuite, à l'aide d'une photo de la star comme référence, Morgun reproduit soigneusement chaque sujet sur Photoshop. L'artiste ajoute des vêtements et accessoires évocateurs des personnages Disney. Parfois, elle inclut également le compagnon du personnage à la composition. Par exemple, sur le portrait de Rihanna en Tiana de La Princesse et la Grenouille, la chanteuse porte les gants et les bijoux du film d'animation, et est accompagnée du Prince Naveen en grenouille. L’auteure-compositrice récemment récompensée aux Grammy Awards Billie Eilish, fait également une apparition dans l’art de Morgun, en tant que Kida, la deutéragoniste du film Atlantis : l'Empire Perdu. Margot Robbie incarne quant à elle Elsa sur une illustration inspirée de La Reine des Neiges 2.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le processus artistique de Morgun (et même la regarder créer ses images étape par étape) sur sa chaîne YouTube, et vous tenir au courant de ses dernières créations en la suivant sur Instagram. Faites défiler pour voir plus d’illustrations de célébrités en personnages de Disney.

L'artiste Helen Morgun transforme des célébrités en personnages Disney.

Elle capture la ressemblance d’actrices et de chanteuses célèbres et les fusionne avec des personnages animés.

