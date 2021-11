Les grands photographes semblent pouvoir créer une image hors du commun presque sans effort. En regardant l'envers du décor, on se rend compte à quel point leurs photos brutes sont imparfaites, et on découvre la magie utilisée pour faire de la forme finale une réalité. Le photographe Ibor Edosa Victor nous offre un aperçu des coulisses dans sa série de photos du début à la fin. Sur une première image, Victor partage la configuration d'une photo, qui semble loin d'être idéale pour créer une grande image. Mais sur la photo suivante, on voit qu’avec un peu d’imagination et des retouches créatives, l’image transformée est digne d'un conte de fées.

Il semble que rien ne soit trop complexe pour que Victor produise une image incroyable. Sur une série de photos, un jeune homme semble regarder dans un aquarium alors que deux baleines viennent le saluer contre le verre. Mais en réalité, Victor a photographié le modèle assis dans une pièce et regardant a travers une porte vitrée, bien loin de l’eau et des baleines. C'est pourtant la base d'une photo extraordinaire.

En tant que photographe récompensé basé à Lagos, au Nigeria, Victor a quelques mots de sagesse pour tous ceux qui s’intéressent au domaine. “Mon conseil aux jeunes photographes comme moi ou aux photographes en herbe, dit-il à My Modern Met, est d’arrêter de courir après l’argent et la célébrité, ce sont les récompenses de la créativité.” Il exhorte les jeunes créateurs à se concentrer sur le raffinement de leur voix créative pour construire un portfolio. “Tout ce qu’il vous faut, c’est de la constance pour embellir votre artisanat et concrétiser votre imagination.”

Le photographe Ibor Edosa Victor raconte comment sa photographie magique a commencé.

Ibor Edosa Victor : Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos d'Ibor Edosa Victor.