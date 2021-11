Cet Artiste Crée Des Illusions Ahurissantes À L’aide D’objets Du Quotidien

Alors que la plupart des gens voient la vie quotidienne comme une routine, l’artiste spécialiste des effets visuels Kevin Lustgarten voit de nombreuses opportunités de laisser parler sa créativité. Il utilise des outils numériques pour transformer des vidéos apparemment banales en illusions à couper le souffle.

Dans une vidéo virale, on voit Lustgarten sortir d’un chariot peint à la bombe sur du béton. Au fur et à mesure que la caméra recule, l’image entière émerge et devient de plus en plus réaliste avant que l’objet réel lui-même apparaisse. Lustgarten a publié la vidéo, avec en commentaire “Le street art devient un peu trop réaliste de nos jours”.

Lustgarten a le don de créer des vidéos qui passent de la réalité au surréaliste presque sans transition. Lustgarten apparaît souvent lui-même dans ses vidéos. Dans l’une d'entre elles, on le voit descendre un escalator avant de soudainement devenir une partie de l’escalier mobile. Il passe de personne vivante, à simple image collée qui disparaît à mesure que les escaliers descendent, ne laissant que ses chaussures vides derrière lui.

Découvrez certains des effets visuels les plus époustouflants de Lustgarten ci-dessous, et suivez-le sur Instagram.

L’artiste Kevin Lustgarten transforme des scènes quotidiennes en illusions surréalistes qui vous laisseront perplexe.

Chaque transition est si subtile qu’il est presque impossible de la repérer.

Toutes les images via Kevin Lustgarten.

