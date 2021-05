Vous Pouvez Télécharger et Imprimer en 3D près de 18 000 Sculptures et Artéfacts Du Monde Entier

Les grands musées du monde, comme le Louvre et le Metropolitan Museum of Art, présentent des sculptures au public. Le marbre ancien et les bronzes modernes sont placés dans des salles voûtées et de beaux jardins pour que les visiteurs puissent les admirer. Les développements numériques de la dernière décennie vous font dorénavant découvrir les sculptures célèbres d'une autre manière. Si vous avez accès à une imprimante 3D, vous pouvez télécharger et créer plus de 18000 sculptures et artéfacts du monde entier grâce à la collection Scan the World sur la plateforme collaborative d’impression 3D My Mini Factory.

Scan the World est une collection open-source de scans détaillés d’œuvres d’art réelles du monde entier. Ces scans sont téléchargeables et peuvent être utilisés pour imprimer en 3D vos propres mini-chefs-d’œuvre. Scan the World s’est associé à Google Arts & Culture pour acquérir des scans des collections de musées du monde entier. Pour certaines œuvres d’art qui sont exposées publiquement ou difficiles à atteindre, des drones ont été utilisés pour scanner l’objet.

Parmi les milliers de scans, on trouve des objets anciens, comme cette flasque-poisson égyptienne, une stèle ancienne avec des inscriptions et même le buste légendaire de Nefertiti (que l’on trouve au musée de Neues, à Berlin). Vous y trouverez également des sculptures allant des bustes romains anciens aux créations abstraites modernes. Parmi les œuvres célèbres que vous pouvez télécharger et imprimer sont La Pietà de Michel-Ange, Le Penseur de Rodin, et Le Loup du Capitole (qui montre Romulus et Remus, fondateurs de Rome).

Les possibilités sont infinies en explorant Scan the World. Vous pouvez rechercher par artiste, titre d’œuvre d’art, ou popularité. Scan the World organise également des visites virtuelles de Paris et de Vienne afin de satisfaire vos envies d'évasion. Alors que la technologie d’impression 3D fait d’énormes progrès dans le domaine médical et offre des solutions créatives aux problèmes les plus difficiles de la science dans le monde, Scan the World prouve que la technologie peut également aider à offrir une expérience artistique interactive à un large public.

Le projet Scan the World a collaboré avec Google Arts & Culture et de nombreux musées pour rassembler plus de 18 000 scans d'œuvres d'art, artéfacts, et statues du monde entier.

Ces scans peuvent être téléchargés et imprimés en 3D, pour recréer votre propre version de ces œuvres.

Ce projet open-source rassemble des scans incluant un buste de Nefertiti et d'autres artéfacts antiques.

Qu'imprimeriez-vous ?

Scan the World : Site Web | Instagram | Facebook | MyMiniFactory

Remerciements : [Colossal, Open Culture]

Articles Similaires :

Comment les NFT Secouent le Monde de l’Art Contemporain

Et Si Vous Tombiez Nez à Nez Avec Votre Sosie au Musée ?