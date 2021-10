La NASA Va Lancer Le Télescope Spatial James Webb Pour Capturer Des Panoramas Cosmiques De L’Univers

Une nouvelle aube se dessine dans le domaine de l’exploration et de la découverte spatiales. Un nouveau télescope spatial de la NASA, de l’ESA et de l’ASC, le télescope spatial James Webb, baptisé d’après l’ancien administrateur de la NASA, James E. Webb, est à l’origine de ces progrès. Prévu pour le lancement depuis les côtes de la Guyane française en décembre, ce sera le plus grand et le plus puissant télescope jamais envoyé dans l’espace. Avec un miroir primaire recouvert d’or et mesurant un peu plus de 6 mètres de diamètre, Webb serait 100 fois plus puissant que le télescope spatial Hubble.

Depuis des générations, les images du télescope Hubble nous régalent de paysages cosmiques spectaculaires qui nous ont permis de mieux comprendre certaines des régions les plus éloignées de notre système solaire et au-delà. Et ses images célestes sont depuis devenues emblématiques. Ils nous ont permis d’avoir une vision plus claire de l’espace que ce qui était auparavant possible depuis l’atmosphère terrestre, ce qui peut déformer la lumière voyageant depuis les étoiles et les planètes lointaines.

Dorénavant, avec l’aide du télescope James Webb, nous pourrons voir les recoins encore plus lointains de l’univers. Considérés par certains comme un remplacement de son prédécesseur bien connu, les scientifiques considèrent plutôt le nouveau télescope comme un successeur, destiné à compléter et à développer les découvertes du Hubble. Comme leurs missions se chevauchent, ils fourniront conjointement des vues envoûtantes du cosmos.

“Les images de Webb seront-elles aussi magnifiques que celles de Hubble ?” évoque Jane Rigby, astrophysicienne de la NASA dans l’équipe de James Webb. “Allons-nous les apprécier non seulement en tant que preuves scientifiquement précieuses, mais aussi en tant qu'œuvres d'art renversantes ? Je suis à peu près sûre que oui.”

Optimisé pour voir la lumière dans le proche infrarouge et le moyen infrarouge – contrairement au Hubble, qui peut principalement détecter la lumière visible par l’œil humain – Webb pourra voir des objets plus anciens et plus froids dans l’espace. Cela lui permet également de voir à travers la poussière, qui peut souvent obscurcir les étoiles et d’autres objets dans les images de Hubble. Situé à environ un-million-six-cent-mille-kilomètres de la Terre — plus de quatre fois plus loin que la Lune —, le puissant télescope pourra percevoir de la lumière ayant voyagé pendant presque toute l’histoire de l’univers.

En raison de sa taille massive, Webb ne peut pas entrer dans une fusée entièrement assemblée. Par conséquent, son miroir pliant de 18 segments et son écran solaire de la taille d’un court de tennis devront être déployés et installés sur une période de six mois une fois qu’il arrivera à destination. Si ces manœuvres compliquées se déroulent comme prévu, alors ses premières images devraient arriver au cours de l’été prochain. Et, selon Rigby, les premières images diffusées au public “seront aussi belles que puissantes, à la fois visuellement et scientifiquement.”

Le lancement du télescope spatial James Webb est actuellement prévu à partir du Centre spatial guyanais le 18 décembre 2021.

Depuis des décennies, le télescope spatial Hubble nous offre des images spectaculaires de l’espace.

Le lancement du télescope spatial James Webb nous permettra de voir des images spatiales plus détaillées que nous n’aurions jamais pu imaginer !

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la mission du plus récent télescope de la NASA.

