Joel Sartore Revient Sur 15 Ans De Photographie D’espèces En Danger Pour Photo Ark [Interview]

Depuis 2005, le photographe Joel Sartore mène une chasse aux images dans le but de documenter la biodiversité mondiale à travers le projet du National Geographic Photo Ark. Maintenant dans sa 15e année, Photo Ark est devenu un outil important pour sensibiliser aux problèmes liés à la conservation de la nature et des espèces. Alors que Sartore se rend dans les zoos et les réserves fauniques du monde entier, il rappelle au public l’existence d’espèces précieuses que nous risquons de perdre.

Ayant créé des portraits de plus de 11 000 espèces sous soins humains, Sartore est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de photographier 20 000 animaux en 20 ans. Des amphibiens et reptiles aux oiseaux, poissons et mammifères, le projet Photo Ark est un rappel de ce qui peut arriver lorsque nous détruisons les précieux habitats nécessaires à la prospérité de ces animaux. Les portraits sont utilisés comme outils pédagogiques en classe et à travers des expositions et des publications, sensibilisant le grand public.

Alors que le projet Photo Ark célèbre son 15e anniversaire, il continue d'alimenter la conversation sur les espèces menacées. Pour célébrer cet anniversaire spécial, Photo Ark organise actuellement une promotion sur son inventaire de tirage. Rendez-vous simplement sur la boutique Photo Ark, utilisez le code PhotoArk15 avant le 31 août 2021 et vous bénéficierez d'une remise. Tous les profits de la boutique aident à financer le projet.

Nous avons eu la chance de discuter avec Sartore et de lui demander de revenir sur 15 ans de Photo Ark. Poursuivez votre lecture pour l'interview exclusive de My Modern Met.

Comment la mission de Photo Ark a-t-elle évolué au cours des 15 dernières années, si tel est le cas ?

La mission derrière le projet du National Geographic Photo Ark n'a pas changé. Au contraire, j'ai l'impression que nous avons eu un impact réel. Lorsque j'ai lancé l'Ark il y a 15 ans, ma mission était d'inspirer les gens à aider à protéger les espèces et à les amener à s'en soucier. Ce sera toujours une bataille difficile, mais je suis fier de dire que nous avons réellement fait avancer les choses.

Au cours de ces 15 années, quel est le moment dont vous êtes le plus fier avec Photo Ark ?

J'en ai quelques-uns, mais le National Geographic Magazine a rassemblé il n'y a pas si longtemps une histoire sur le travail que beaucoup font pour sauver le bruant sauterelle.

Historiquement, le bruant sauterelle habitait les prairies du centre de la Floride. Au cours des dernières années, cependant, il a frôlé l'extinction, les biologistes ayant du mal à en trouver la raison. Lorsque Photo Ark a couvert l'oiseau pour un article de couverture de Audubon Magazine, il a attiré tellement d'attention que le gouvernement américain est passé de 20 000 à 30 000 dollars par an pour documenter sa disparition à 1,2 million de dollars pour lancer un programme d'élevage en captivité. Ce programme d'élevage est un succès aujourd'hui, et il y a donc un réel espoir pour le moineau, grâce au travail acharné des chercheurs et des centres d'élevage tels que le White Oak Conservation Center à Yulee, en Floride.

Vous êtes maintenant à plus de la moitié du projet de 25 ans. Quelle a été la partie la plus difficile de Photo Ark ?

Mon objectif est de photographier les 20 000 espèces des zoos, aquariums et réserves fauniques du monde. Actuellement, j'ai photographié près de 12 000 espèces. Je vais devoir voyager plus loin pour obtenir des images des espèces restantes pour Photo Ark.

Quelle est la liste à venir et quel est la stratégie pour les 10 prochaines années ?

Eh bien, je suis maintenant capable de voyager un peu plus. Au cours des derniers mois, j'ai parcouru l'Amérique en voiture pour prendre des photos d'espèces dans divers zoos et aquariums (et certains même dans ma propre arrière-cour à Lincoln dans le Nebraska), ce qui a été passionnant. Bientôt, je travaillerai au Pérou, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Pendant les 10 prochaines années ou plus, je continuerai à travailler sur Photo Ark. Essentiellement, je le ferai probablement pour le reste de ma vie.

Qu'espérez-vous que le public retienne de votre travail ?

Je veux que les gens se soucient, tombent amoureux et agissent pour la conservation des espèces.

Littéralement, notre avenir dépend de la nature. Nous ne pouvons pas continuer à détruire une espèce et un écosystème l’un après l'autre et penser naïvement que cela n'aura pas d'importance pour l'humanité. C'est tout le contraire : tout ce dont nous dépendons, notre air, notre eau et notre nourriture, est en jeu.

Quelle est l'espèce que vous n'avez pas encore photographiée et que vous espérez mettre devant la caméra ?

J'espère prendre une photo du Boto, également connu sous le nom de dauphin rose de l'Amazone ou encore Inie de Geoffroy. Il ne vit qu'en eau douce en Amérique du Sud. Seul l'avenir nous le dira.

