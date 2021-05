JR : 15 Ans d’Art Sur Les Murs (Et Les Écrans) Du Monde

La carrière de JR a débuté à l'âge de 13 ans, avec le graffiti. C'est après avoir trouvé un appareil photo dans le métro de Paris en 2001, que JR est parti a la conquête du street art, affichant son art sur les façades du monde entier. Listé parmi les 100 personnes les plus influentes par le Time magazine, son travail fusionne street art et photographie (JR se considère comme un “photograffeur”). À propos de son livre paru en 2015 : “L'art peut-il changer le monde ?“, JR écrit : “Ce qui compte, ce n'est pas l'image, mais ce que l'on en fait”. Le contexte dépasse le contenu, et c'est ce qui fait la renommée de l'artiste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JR (@jr)

Retour sur les projets récents de JR :

Mars 2021 : installation sur le Palazzo Strozzi, Italie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JR (@jr)

Cette installation majeure de près de 30 mètres se trouve sur le Palazzo Strozzi, un centre artistique et culturel historique au cœur de Florence.

L'œuvre intitulée La Ferita (“La Blessure” en français) recouvre la façade renaissance du Palazzo. Elle représente un trou béant dans le bâtiment. A l'intérieur, un trompe-l'œil en anamorphose de l'intérieur du Palazzo, réalisé à l'aide d'un collage de photos en noir et blanc.

Cette installation explore la manière dont l'art et la culture subissent les restrictions liées à la crise sanitaire -les musées, galeries, librairies, théâtres et cinéma étant fermés durant plusieurs mois. Elle incarne la blessure symbolique des institutions culturelles infligée par la pandémie de Covid-19.

“Se promener dans Florence laisse une sensation étrange ces jours-ci — sans les visiteurs, qui constituent une partie importante de la vie à Florence, la ville est vraiment calme et a perdu son dynamisme.” raconte JR à CNN Style. “Lorsque la possibilité d'entrer dans un musée, d'assister à un concert ou de visiter une exposition nous est enlevée, nous réalisons que la culture est ce qui donne de la couleur à la vie, et que la beauté de notre ville est activée par les personnes qui la visitent, qui s'imprègnent de l'histoire et de la culture de Florence, et la quittent enrichis.”

Plus récemment, JR s'est également illustré dans une série de films documentaires, donnant au spectateur un aperçu de l'envers du décor de la création de ses œuvres éphémères.

2010 : Women are Heroes.

Women are Heroes raconte un projet participatif sur plusieurs années, centré autour des femmes autour du monde, premières victimes de crimes, de la guerre et des crises économiques. Des favelas de Rio aux bidonvilles kenyans, en passant par les rues d'Inde et du Cambodge. JR a immortalisé ces femmes pour ces portraits hypnotiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JR (@jr)

2017 : Visages Villages. Co-réalisé avec Agnès Varda.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JR (@jr)

Ce film documentaire film réalisé par JR et l'actrice et réalisatrice française Agnès Varda a gagné L'Œil d'Or au festival de Cannes en 2017. Le film suit Agnès Varda et JR à travers la France rurale, créant des portraits des locaux qu'ils rencontrent. Le documentaire a été nominé aux Oscars 2018 dans la catégorie Meilleur film documentaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JR (@jr)

Avril 2021 : Homily to Country

Sorti le jour de la terre, le 22 Avril, ce film documentaire raconte un projet ayant initialement vu le jour en Italie.

JR et et la réalisatrice Alice Rohrwacher ont documenté les difficultés rencontrées par les agriculteurs du plateau de l'Alfina, en Italie, dues à la disparition de l'agriculture traditionnelle au profit des monocultures, mettant en péril leurs écosystèmes. Ce travail de recherche a donné lieu au film documentaire Omelia Contadina.

Sur Instagram, JR explique que bien que situés dans deux hémisphères différents, les travailleurs de la terre de l'Alfina en Italie et de Menindee en Australie font face aux mêmes difficultés, et on le même espoir : protéger leur environnement et vivre de leur travail. Les photographies format géant sont portées par les modèles eux-mêmes : des agriculteurs et des membres de la communauté locale.

Sur le modèle du projet en Italie, la procession a traversé la région des lacs menindee dans la région extrême ouest de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, pour dénoncer le déclin écologique de la rivière Darling (Baaka), le troisième plus long cours d’eau d’Australie du Sud-Est, causé par l’irrigation intensive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JR (@jr)

Juin 2021 : Paper and Glue

Ce dernier film documentaire américain réalisé par JR, dans lequel le spectateur suit l’intention de JR de donner une voix aux gens du quotidien a travers l’art public, la photographie et le spectacle grand format.

Paper & glue utilise le pouvoir de l’art collaboratif pour dynamiser les communautés et encourager l’expression personnelle. A travers ses archives personnelles, JR raconte l’envers du décor, ses collaborations, ses œuvres, ses réflexions et ses moments de vérité. “C’est le premier documentaire sur mon œuvre qui révèle la manière dont mes projets impactent les communautés” raconte JR.

La première sera diffusée au Tribeca Film Festival en Juin 2021.

Vous pouvez suivre les dernières actualités de JR sur Instagram.

“Chronicles” sa plus grande exposition solo à ce jour, ouvre à la Saatchi Gallery du 4 Juin au 3 Octobre 2021 .