Cette Exposition En Ligne Présente 63 Chefs-D’œuvre De Klimt, Y Compris Des Peintures Perdues Dans L’incendie De 1945

Avec ses touches dorées resplendissantes et ses sujets éthérés, il n'est pas étonnant que Le Baiser soit l'une des peintures les plus célèbres au monde. Réalisé par Gustav Klimt, le tableau illustre la célèbre phase dorée de l'artiste, dans laquelle il ornait des toiles de feuilles d'or scintillantes. Désormais, les fans du style emblématique de Klimt peuvent voir 63 de ses chefs-d'œuvre dans une nouvelle exposition numérique intitulée Klimt vs. Klimt : The Man of Contradictions.

L'expérience innovante est créée par Google Arts & Culture en collaboration avec le Belvedere Museum, qui possède la plus grande collection de peintures de Klimt au monde. Elle présente de nombreuses œuvres les plus appréciées de Klimt, ainsi que des reconstitutions de peintures perdues dans un incendie en 1945. Ces pièces, appelées les Peintures des Facultés, ont été restaurées dans leur couleur d'origine à l'aide de la technologie de l'IA. Cela a été rendu possible par les enregistrements en noir et blanc des peintures perdues et la compréhension de la façon dont Klimt a produit ses autres œuvres.

“Le résultat pour moi était surprenant car nous avons pu le colorier même dans des endroits où nous n'avions aucune connaissance”, explique le Dr Franz Smola, conservateur au Belvedere Museum. “Avec l'apprentissage automatique, nous avons de bonnes hypothèses selon lesquelles Klimt a utilisé certaines couleurs.” En plus de ces pièces récemment restaurées, les visiteurs peuvent trouver d'autres œuvres d'art moins connues de Klimt qui ont été numérisées pour la première fois. Les téléspectateurs peuvent également zoomer sur chaque œuvre d'art affichée dans la galerie en ligne tandis qu'un narrateur donne un aperçu de la vie et de la carrière de Klimt.

Vous pouvez voir l'exposition en ligne et en savoir plus sur la vie de Klimt, ici.

Google Arts & Culture a collaboré avec le Belvedere Museum dans une exposition numérique de l'art de l'artiste autrichien Gustav Klimt.

Intitulée Klimt vs. Klimt: The Man of Contradictions, l'exposition explore la dualité de l'art et de la vie de Klimt.

Les 63 peintures peuvent être vues dans une galerie en ligne, où les visiteurs peuvent zoomer sur chacune d'elles.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon dont la technologie d'IA a restauré les peintures perdues de Klimt :

Klimt vs. Klimt : Site Web

Belvedere Museum : Site Web | Facebook | Instagram

Remerciements : [designboom]

Toutes les photos via Klimt vs. Klimt.

