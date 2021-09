L’artiste Krystal Festerly Fige Des Fleurs Dans Le Temps Pour Créer Des Objets Décoratifs Uniques

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Krystal Festerly (@krystalfesterly)

Il semble qu'une nouvelle tendance apparaisse sur les réseaux sociaux toutes les cinq minutes. La plateforme TikTok s'est révélée être un modèle de créativité et de collaboration pendant les confinements, et les petites entreprises sont en plein essor sur Instagram depuis le début de la pandémie.

Les vidéos de processus créatifs en particulier sont devenues populaires sur de nombreuses plateformes, surtout lorsqu’elles se concentrent sur les aspects tactiles “oddly satisfying” (“étrangement satisfaisants”) de l’œuvre, plaçant ainsi le spectateur dans un état d’esprit détendu. Que l'on parle de la découpe nette de savons faits maison, du son d'une plume de calligraphie glissant sur le papier, ou de la précision du glaçage d'un gâteau, tout y passe, pourvu que l'expérience visuelle sonore soit là. Mais ce sont les créateurs d'objets en résine qui ont trouvé une alchimie toute particulière avec les utilisateurs d’Instagram, et inspiré d'autres artistes à s'essayer à l'art de la résine époxy.

Dans la catégorie “oddly staisfying”, les comptes TikTok et Instagram de l'artiste Krystal Festerly ne font pas exception. La créatrice y narre en images sur fond de mélodies classiques le processus de séchage des fleurs de son jardin et la construction de son studio. On la voit arranger consciencieusement les pétales et le feuillage, avant de révéler le motif en versant lentement le liquide transparent et brillant. Elle réalise des tables, des plateaux, des vide-poches et autres objets décoratifs ornés de fleurs figées sous une couche de résine transparente. L'une de ses collections en particulier, intitulée Noctuary évoque les natures mortes flamandes et hollandaises des XVIe et XVIIe siècles.

“Il y a un peu moins de quatre ans, j’ai commencé un jardin pour essayer de créer un sentiment de contrôle dans ma vie.” explique Festerly dans son à-propos. Après la perte d'un enfant et la bataille de son mari avec un trouble cérébral chronique, elle raconte que son jardin lui a appris, leçon après leçon, “à lâcher prise, à être patiente et à m’abandonner aux choses que je ne peux pas contrôler… à profiter de la vie telle qu’elle vient. Mon jardin m’a vue traverser les plus beaux moments de ma vie, et les plus difficiles”.

L'artiste Krystal Festerly crée des objets décoratifs ornés de fleurs figées sous une couche de résine époxy.

“Mon art est une extension de moi et de mon jardin, c’est ma joie absolue de le partager avec vous. Chaque plante, et chaque fleur signifie plus pour moi que vous ne le saurez jamais ! C’est mon espoir, que chaque pièce que je crée, vous apportera une part de la joie et du réconfort que je trouve dans mon propre jardin !”

Découvrez les œuvres florales de Krystal Festerly sur son site web. L'artiste accepte également les commandes personnalisées.

Krystal Festerly : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter

