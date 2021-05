LEGO Lance Un Set Aux Couleurs de l’Arc-en-Ciel Pour Célébrer L’Amour et la Diversité de la Communauté LGBTQIA+

Dans le but de célébrer la diversité de ses fans et « le monde qui nous entoure », LEGO a récemment dévoilé un nouveau set intitulé Everyone is Awesome. Le modèle coloré de 346 pièces s’inspire du drapeau arc-en-ciel — un symbole de paix — et est le premier ensemble LEGO dédié à la communauté LGBTQIA+. Il dispose de 11 figurines monochromes de couleurs différentes, chacune avec sa propre coiffure.

Conçu par Matthew Ashton, vice-président du design chez LEGO, le set est destiné à montrer que tout le monde est apprécié. « Je voulais créer un modèle qui symbolise l’inclusivité et qui célèbre tout le monde, peu importe comment ils s’identifient ou qui ils aiment », raconte Ashton. « Tout le monde est unique, et avec un peu plus d’amour, d’acceptation et de compréhension dans le monde, nous pouvons tous nous sentir plus libres d’être nous-même ! Cet ensemble montre que nous nous soucions de ces sujets, et que nous pensons réellement que « Everyone is Awesome (Tout le monde est génial) ! »

L’idée derrière ce design est née de l’expérience personnelle d’Ashton, qui a grandi dans les années 80, alors qu’il y avait beaucoup de préjugés envers les homosexuels. En raison de la crise du sida, ce fut une période particulièrement effrayante pour toute la communauté. Sur le blog LEGO, Ashton partage sa propre expérience d'adolescent. « Si quelqu’un m’avait donné ce set LEGO à cette période de ma vie, cela aurait été un tel soulagement de savoir que quelqu’un me soutenait. Savoir que j’avais quelqu’un pour me dire : « Je t’aime, je crois en toi. Je serai toujours là pour toi. Il ajoute : « Avec cet ensemble, je veux simplement m’assurer que nous montrons un peu d’amour et de soutien à tous ceux qui en ont besoin. »

Ashton a également conçu chaque figurine pour représenter la diversité de la communauté LGBTQIA+. Les figures noires et brunes symbolisent les personnes de couleur, mais les autres teintes arc-en-ciel ont aussi un sens. « Nous avons également ajouté le bleu pâle, le blanc et le rose pour soutenir et inclure la communauté trans », dit Ashton. « J’ai délibérément mis la drag-queen violette comme un clin d’œil au côté fabuleux de la communauté LGBTQIA+. »

L’ensemble Everyone is Awesome mesure 10,24 cm de hauteur et de 12,80 cm de profondeur, parfait comme accessoire de bureau ou sur une étagère. Il sera disponible au magasin LEGO le 1 juin, pour marquer le début du Mois des Fiertés.

Toutes les images via LEGO.

