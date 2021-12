Un Homme Construit Un Ascenseur Sur Mesure Pour Son Chat Bien-Aimé De 20 Ans

La plupart d'entre nous feraient n'importe quoi pour nos animaux de compagnie, surtout s'ils souffrent. Un homme du nom de Liam Thompson est allé jusqu'à construire un ascenseur pour son ami à quatre pattes. Son chat bien-aimé de 20 ans, Frodo, avait du mal à monter et à descendre les escaliers extérieurs raides qui menaient à son endroit préféré pour se prélasser au soleil. Thompson a décidé de rendre les choses plus faciles pour son chat vieillissant en construisant cet engin intelligent qui transporterait en toute sécurité le félin de haut en bas de l'escalier, et il a partagé l'ensemble du processus sur YouTube.

L'ascenseur pour chat personnalisé se compose d'un petit chariot en forme de boîte qui glisse de haut en bas sur une paire de rails. L'ensemble de l'appareil est contrôlé par un treuil électrique qui soulève et abaisse la plate-forme elle-même. En plus d'être la chose la plus cool et la plus mignonne de tous les temps, l'ascenseur est probablement d'une grande aide pour Frodo puisqu'il n'a plus à monter et descendre ces escaliers tous les jours. Mais ce n'est même pas le premier appareil personnalisé que Thompson a construit pour le petit Frodo. Il a également crée pour son chat bien aimé un Roomba Chariot et un train spécial pour chats.

Et Thompson a la réponse parfaite pour tous ceux qui pourraient penser que tout cela est un peu exageré pour un chat. Le YouTuber a sous-titré avec humour la vidéo en majuscules : “I LIKE SPOILING MY CAT SUE ME. (J’aime gaté mon chat, et alors).” Mais qui peut vraiment lui reprocher de traiter son chat comme un prince ?

YouTuber Liam Thompson a construit un ascenseur pour son chat de 20 ans, Frodo.

Liam Thompson : Site Web | Instagram | Facebook | YouTube

Remerciements : [Laughing Squid]

Toutes les images via Liam Thompson.

