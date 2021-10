Un Violon Géant Flotte Le Long Du Grand Canal De Venise Pour Célébrer L’art, La Musique Et La Culture

L'artiste vénitien Livio de Marchi a passé sa vie à combiner ses talents de menuisier avec son imagination pour créer des sculptures incroyables. Avec Noah's Violin, il marque la vie de l'après-confinement en créant un violon géant qui flottera sur les canaux de la ville. Symbolisant le retour de l'art, de la musique et de la culture dans une nouvelle ère, le violon a navigué le long du Grand Canal avec des musiciens à bord qui ont interprété Vivaldi.

Le violon mesure près de 13 mètres de long et 4 mètres de large et est inspiré d'une des peintures de de Marchi. L'artiste a travaillé avec d'autres artisans, artistes et techniciens locaux pour donner vie à sa vision. Au final, le groupe a créé un magnifique instrument flottant capable de supporter le poids des interprètes qui ont joué de la musique lors d'un défilé de voile dans toute la ville.

Après un premier essai en juillet, le lancement officiel de Noah's Violin a été un succès. En réunissant une grande variété de créateurs, le violon a pu unir la ville en temps de crise, et le concert flottant était le grand final que de Marchi envisageait.

“Noah's Violin, avant même d'être lancé, avait atteint son objectif, qui était de mettre en mouvement un système qui voyait l'union de l'art, de l'artisanat, de la technique et, enfin, des institutions de la ville”, écrit la galerie de Marchi. Ce n'est pas la première fois qu'une des sculptures de de Marchi s'aventure dans les eaux de Venise. Depuis la fin des années 1980, il a créé plusieurs sculptures flottantes, dont certaines inspirées de voitures classiques flottant sur l'eau.

De Marchi espère que Noah's Violin, qui a été construit en pièces pour un transport et un assemblage faciles, pourra flotter le long des voies navigables de différentes villes du monde. “La sculpture s'appelle le violon de Noé”, a déclaré le sculpteur à un journal local, “parce que la culture, l'art et la musique peuvent sauver le monde en apportant un petit morceau d'amour partout”.

Toutes les images via Meiko Ban.