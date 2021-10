Découvrez Pourquoi Il A Fallu 15 Ans Pour Produire Le Documentaire “Fantastic Fungi”

Dans un nouveau court métrage de Wired, le réalisateur Louie Schwartzberg donne un aperçu des coulisses du processus laborieux des 15 ans de tournage de son documentaire de 2019, Fantastic Fungi. Le film révèle l’extraordinaire monde caché des champignons et du mycélium, sur et sous la surface de la Terre. Filmées dans le studio de Schwartzberg, les vidéos en accéléré hypnotisantes présentées dans le documentaire offrent une perspective rapprochée de ces organismes fascinants alors qu’ils grandissent au sein d’un réseau interconnecté de plantes et d’animaux sauvages.

Il peut paraître contre-intuitif de filmer à l'intérieur un sujet qui vit normalement à l’extérieur. Mais en raison de la fluctuation de la lumière et des conditions météorologiques (ainsi que de divers parasites), il était impossible de filmer ces clichés envoûtants dans l’environnement naturel. Dans son studio, Schwartzberg a pu maintenir des conditions d’éclairage contrôlées et a utilisé un intervalomètre personnalisé pour capturer chaque cadre. Une fois toutes les 15 minutes, il a pu obtenir un total de 96 images toutes les 24 heures, ce qui équivaut à seulement quatre secondes de film. Pas étonnant qu’il ait fallu près de 15 ans pour le terminer.

“Je mets en place ces plans le matin. Je les regarde la nuit”, révèle Schwartzberg dans la vidéo. “J’ai réalisé que c'était devenu une pratique spirituelle. Cela me réveille littéralement le matin… Je dois imaginer à quoi ressembleront le cadrage et la composition demain, dans deux jours ou dans une semaine. Et c’est une expérience transformationnelle parce que vous devez mettre votre esprit dans l’état d’esprit et l’intention de la fleur ou du champignon, en pensant où il va grandir, quelle sera sa taille. Et si vous avez raison, mon dieu ce que c'est ennivrant. Si vous avez tort, cela signifie que vous devez tout recommencer.”

Faites défiler pour visionner la vidéo complète de l'envers du décor. Pour voir l’aboutissement du travail acharné de Schwartzberg, regardez Fantastic Fungi sur Netflix.

Le réalisateur Louie Schwartzberg explique le processus de tournage de 15 ans derrière son film Fantastic Fungi de 2019.

Voici la bande-annonce de ce documentaire hypnotisant sur les champignons, diffusé sur Netflix.

