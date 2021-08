Madrid Planifie Une Forêt Urbaine Pour Améliorer La Qualité De L’air, Réduire Les Températures Et Lutter Contre Le Changement Climatique

Les villes génèrent environ les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et elles absorbent environ les deux tiers de l’approvisionnement énergétique mondial. Aujourd’hui plus que jamais, on demande aux villes de se pencher sur leur impact sur le monde. Heureusement, Madrid a un plan pour réduire ses émissions tout en rendant la ville plus habitable avec une forêt urbaine massive. Défini comme un “mur vert”, le Bosque Metropolitano (alias la forêt urbaine de Madrid) aidera à lutter contre le changement climatique.

“Ce que nous voulons faire, c’est améliorer la qualité de l’air dans toute la ville, lutter contre l’effet d’îlot de chaleur qui se produit à l’intérieur de la ville, absorber les émissions de gaz à effet de serre générées par la ville et relier toutes les masses forestières existantes qui existent déjà autour de la ville.” explique Maria Fuentes, conseillère de l’environnement et du développement urbain à Madrid.

Le projet comprendra un demi-million d’arbres répartis sur le périmètre de la ville qui s’étend sur 46 milles. Cette nouvelle forêt comprendra des hêtres, des pins noirs et des chênes qui ont tous été soigneusement choisis comme espèces indigènes de la région. La sélection des plantes était un facteur important pour s’assurer que le nouvel espace vert ressemblerait davantage à une forêt qu’à un parc.

“Ce n’est pas un parc “, affirme Daniel González, architecte et conseiller urbain du conseil municipal. “Parce qu’il fallait utiliser très peu d’eau, planter des arbres indigènes… et chercher d’autres moyens d’entretien. Parce qu’au bout du compte, une infrastructure de cette envergure doit être préservée avec un minimum d’efforts pour être durable au fil du temps.”

La forêt urbaine fait partie d’un système intégré de nouvelles mesures durables dans la ville, qui comprend de nouveaux “corridors environnementaux” dans l’ensemble de Madrid. Il s’agit notamment d’accorder la priorité au vélo et aux transports en commun par rapport à la circulation des véhicules personnels, d’investir dans des sources d’énergie plus écologiques, et plus encore. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur ces efforts, et la nouvelle forêt urbaine de Madrid en particulier, dans la couverture par Euronews ci-dessous.

