Vous Pouvez Réserver La Maison De “Maman, J’ai Raté L’avion !” Sur Airbnb En Décembre

Cette année, vous pouvez passer les vacances à revivre vos scènes préférées du classique film de Noël 1990, Maman, j'ai raté l'avion !. En décembre, alors que les McCallisters sont en vacances pour les Fêtes — oui, Kevin aussi —, l’emblématique maison, nichée dans la banlieue de Chicago, sera disponible à la réservation sur Airbnb pour un séjour d’une nuit inoubliable. Votre hôte de la soirée est le frère aîné de Kevin, Buzz, alias l’acteur Devin Ratray.

“Nous sommes peut-être plus âgés et plus sages aujourd’hui, mais nous ne sommes jamais trop vieux pour les tours de passe-passe”, dit Buzz. “Alors, cette année, passez les Fêtes chez mes parents, je serais heureux de partager ma maison familiale — même ma pizza — avec vous. Essayez simplement de ne pas laisser ma tarentule, Axl, s'échapper cette fois-ci.”

Les mauvais tours sont certainement à l’ordre du jour pour les quatre invités chanceux qui décrocheront le séjour. La maison est équipée de “pièges” (juste au cas où les Wet Bandits décideraient de revenir). Et après avoir terminé votre dîner aux chandelles composé de macaronis au fromage, ainsi que toute la malbouffe des années 90 que vous pouvez imaginer, vous pourrez vous installer pour regarder la dernière aventure de la franchise, Maman, j'ai raté l'avion ! (ça recommence), sur Disney+.

Le premier séjour tout compris au foyer McCallister aura lieu le 12 décembre pour célébrer la sortie du nouveau film, le tout pour seulement 25 $. Et ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à dormir dans le grenier parce que la suite principale est toute équipée, jusqu'à la robe de chambre verte moelleuse.

Les réservations ouvriront le 7 décembre à 13h CST (Heure Normale Du Centre Nord-Américain). Et pour l'occasion, Airbnb fera également un don unique à l’hôpital pour enfants La Rabida de Chicago. Pour plus d’informations sur ce séjour Maman, j'ai raté l'avion !, consultez le site Web d’Airbnb.

La maison emblématique de Maman, j'ai raté l'avion ! est disponible à la location en décembre.

La maison est équipée de tout ce dont vous avez besoin pour reconstituer vos scènes préférées du film, y compris les pièges de Kevin !

