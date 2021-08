Malala Yousafzai S’exprime Sur L’avenir Des Femmes En Afghanistan

Embed from Getty Images

Le monde entier se trouve témoin de l'avancée fulgurante des talibans dans la reconquête du pays, suite au retrait des troupes américaines, les gens s'expriment par peur de ce qui attend les citoyens coincés dans le pays. En particulier, l'avenir des femmes afghanes est préoccupant, car les talibans sont connus pour les dépouiller de leurs droits et les effacer de la société. Une femme ne sait que trop bien comment les talibans traitent les femmes et elle ne reste pas silencieuse.

Malala Yousafzai n'était qu'une adolescente en 2012 lorsqu'elle a reçu une balle dans le visage par les talibans pakistanais en guise de punition pour son activisme. La plus jeune lauréate du prix Nobel, Malala a maintenant 24 ans et continue d'être une militante des droits des femmes au Pakistan et dans les pays voisins. Alors qu'elle regarde de loin ce qui se passe en Afghanistan, elle a décidé de faire une déclaration exclusive à la BBC.

“Nous ne pouvons pas voir un pays remonter des décennies et des siècles en arrière”, a-t-elle partagé dans une interview vidéo. “Nous devons adopter des positions audacieuses pour la protection des femmes et des filles, pour la protection des groupes minoritaires, et pour la paix et la stabilité dans cette région.”

Elle a demandé aux pays d’ouvrir leurs frontières et d'offrir l'asile aux réfugiés afghans. En effet, elle a personnellement envoyé une lettre au Premier ministre pakistanais lui demandant non seulement d'accueillir les réfugiés, mais aussi de veiller à ce que les femmes et les enfants réfugiés aient accès à l'éducation. L'éducation est également essentielle pour l'équipe afghane “All-Girl Robotics”, qui fait partie des milliers de personnes qui tentent de fuir le pays.

Embed from Getty ImagesL'équipe récompensée, composée de 20 filles âgées de 12 à 18 ans, travaille avec l'avocate des droits humains Kimberley Motley pour fuir le pays. Motley espère que le Canada, où les filles ont remporté un concours et rencontré le premier ministre Justin Trudeau en 2018, les accueillera.

“Malheureusement, ce qui est arrivé aux petites filles au cours de la semaine dernière, c'est que les talibans ont littéralement fait du porte-à-porte et ont littéralement sorti les filles et les ont forcées à devenir des épouses enfants”, a déclaré Motley. “Et nous sommes très, très inquiets de ce qui se passe avec cette équipe de robotique de filles afghanes – ces filles qui veulent être ingénieures, elles veulent faire partie de la communauté de l'IA et elles osent rêver de réussir. Et nous implorons littéralement le gouvernement canadien. Nous supplions le premier ministre Trudeau, qui a été un formidable allié de l'équipe de robotique des filles afghanes, de bien vouloir leur permettre de venir au Canada.”

Déjà, Motley dit que les filles voient de grands changements à Herat, la troisième plus grande ville d'Afghanistan. Elle a été saisie par les talibans le 12 août. “Maintenant, dans les universités, ils refusent les filles”, a raconté Motley. “Ils disent aux filles : ‘Ne revenez pas à l'université.' Les femmes se présentent au travail et sont refoulées. Elles voient cela et regardent en larmes leur ville s'effondrer”.

Alors que des images tragiques et des vidéos de panique à l'aéroport de Kaboul continuent de faire surface, les yeux se tournent vers les dirigeants mondiaux pour voir comment ils réagiront aux talibans et comment ils intensifieront leur défense des droits de tous les Afghans, mais en particulier, pour les femmes et des enfants qui veulent continuer à s'instruire et vivre sans crainte.

Si vous cherchez des moyens d'aider, le Georgetown Institute for Women, Peace and Security a publié un article (en anglais) qui propose des actions concrètes que quiconque peut entreprendre pour aider.

Remerciements : [BBC, Gizmodo]

