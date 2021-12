Combinant une couleur acrylique saisissante et un tissu Ankara imprimé, l'artiste nigériane Marcellina Akpojotor crée des portraits puissants mais intimes. Manipulant de manière experte les médias mixtes pour créer “des formes densément complexes qui font allusion à nos complexités en tant qu'humains”, Akpojotor a déclaré à My Modern Met qu'elle espère que son travail nous permettra de “faire l'expérience des gens à différents niveaux”. Dans chaque pièce, les surfaces texturées des formes de tissu qu'elle construit sont juxtaposées à ses toiles de fond à l'acrylique, lisses et colorées. Chaque collage multidimensionnel fait allusion à quelque chose de plus profond, faisant subtilement ressortir les diverses personnalités de ses sujets et nous permettant de les voir sous un jour différent.

Les bouquets de tissus qu'elle emploie varient en type et proviennent de différentes sociétés et cultures africaines. Leurs origines distinctes se rejoignent et coexistent sur sa toile, se rencontrant pour créer des images belles et complexes qui vont au-delà de ce qui se trouve à la surface. “Pour moi, cela montre que nous avons tous un rôle à jouer dans le grand ordre des choses”, explique Akpojotor. Elle a d'abord commencé à incorporer des tissus dans son travail en utilisant les vieux vêtements de sa mère pour créer des bijoux et des sacs. Et alors qu'elle commençait à expérimenter avec les tissus de ses œuvres, les résultats ont complètement transformé sa pratique et continuent d'inspirer son travail aujourd'hui.

“Je m'inspire de la vie quotidienne ainsi que de ma lignée maternelle, en particulier de son lien avec la féminité, l'identité personnelle et sociétale et les problèmes liés à l'autonomisation des femmes dans la société contemporaine”, raconte Akpojotor. “Je suis également fascinée par les traits générationnels et la façon dont ils informent le présent et façonnent l'avenir. Je vois les humains comme des êtres complexes et les matériaux textiles étaient un excellent moyen de représenter cela ainsi que de créer des liens avec mon public. J'espère que les textures et les diverses caractéristiques des tissus attireront le spectateur et lui permettront de s'immerger dans l'histoire.”

Pour voir plus d'œuvres d'art exquises d'Akpojotor, visitez le site Web de l'artiste et suivez-la sur Instagram.

L'artiste nigériane Marcellina Akpojotor utilise des tissus d'Ankara et de l'acrylique pour créer des portraits intimes et colorés.

Son travail explore la féminité, l'identité personnelle et sociétale et les questions entourant l'autonomisation des femmes dans la société contemporaine.

Chaque œuvre mixte poignante fait allusion à nos complexités en tant qu'humains et nous invite à regarder un peu plus profondément.

