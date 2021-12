Le Meilleur De 2021 : Les Produits Créatifs Les Plus Populaires De L’année

La fin de l'année est le moment idéal pour se pencher avec curiosité et réflexion sur soi-même. Cela n'en a peut-être pas l'air, mais les produits créatifs sont un excellent moyen de considérer les hauts et les bas des 365 derniers jours. Des articles nés des campagnes Kickstarter aux célébrités transformées en poupées, nous pouvons voir les thèmes importants pour nous au cours de l'année 2021.

Cette année, certains des plus grands noms du sport ont fait les gros titres; pas pour leur jeu, mais leur engagement à parler de l'égalité raciale et de la santé mentale. À l'été 2021, la star du tennis Naomi Osaka a présenté sa propre poupée Barbie Role Model. Alors que la figurine est vêtue d'une tenue de tennis et tient une raquette, la créatrice de la poupée s'est inspirée de la façon dont Osaka utilise sa voix pour sensibiliser aux problèmes qui affectent tout le monde. La designer Carlyle Nuera a déclaré : “Ce que j'admire le plus personnellement chez Naomi Osaka, c'est la façon dont elle utilise sa plate-forme, les projecteurs sur elle et sa voix, pour sensibiliser à la justice sociale.”

Le changement climatique est partie intégrante de nos vies; il ne peut pas être ignoré. Alors que nous travaillons à atténuer ses conséquences catastrophiques, certains designers repensent notre manière de consommer. La startup milanaise Krill Design s'emploie à promouvoir le design durable avec sa lampe Ohmie qui a fait ses débuts cette année. Elle est faite d'écorces d'orange recyclées ! Bien qu'elle soit destinée à être un élément de décoration durable, elle peut être compostée. “Nous pensons qu'il ne devrait pas y avoir de distinction entre le ‘design durable’ et le ‘design normal’, mais plutôt que le design devrait être durable par défaut”, explique Krill Design. “C'est la première étape vers une révolution du design, pour rendre les pratiques écologiques, les matériaux recyclés et conception circulaire durable la norme.”

Faites défiler pour voir certains des produits qui ont fait leur marque en 2021.

Consultez nos choix pour les meilleurs produits créatifs de 2021.

Puzzle Mars de 1 000 pièces

Ensemble LEGO Titanic de 9 090 pièces

Lampe peau d'orange Ohmie

Couverture en tricot Strawberry Fields

Planches à fromage en résine et bois

Jouet serpent en blocs de bois

Kit maquette du musée Guggenheim

Mug Birds on the Wire

Collier pendentif météorite ovale

Pot de fleur géode

Kit crochet Friends

Carte en relief

Barbie Naomi Osaka

Bougies Dip Dye

Sac fourre-tout Basquiat

