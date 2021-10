Cette Œuvre Géante De 20 Étages Fleurit Sur Un Bâtiment De Jersey City

On ne trouve pas souvent de fleurs sauvages dans les espaces urbains, mais l’artiste Mona Caron change lentement les choses. L’artiste basée à San Francisco crée des fresques massives représentant la vie végétale dans le cadre de sa série en cours WEEDS. Son plus récent ajout est une œuvre sur 20 étages représentant une fleur s'épanouissant dans la ville de Jersey.

Commandée par le Jersey City Mural Arts Program, la pièce représente une plante locale appelé Eutrochium. Caron capture l’une de ces fleurs sauvages dans des détails exquis et la place sur un fond noir qui rehausse la palette rouge et verte de la plante. Le format de la peinture rappelle des illustrations botaniques anciennes.

“J’appelle cette œuvre Shauquethqueat’s Eutrochium. Ce n’est pas vraiment une mauvaise herbe mais une fleur sauvage originaire de la région,” explique Caron. “Il s’avère que le nom usuel de cet Eutrochium purpureum que j’ai peint — Joe Pye Weed — fait référence au nom occidental d’un guérisseur amérindien du XIXe siècle, qui aurait utilisé cette plante en phytothérapie. Son nom Mohican retranscrit est Shauquethqueat.”

“Cette anecdote cadre bien avec les questions que j’aime toujours soulever dans ma série WEEDS, concernant ce qui appartient à la terre et ce qui ne lui appartient pas, ce qui envahit et ce qui est chez soi, en plus de penser à des façons de surmonter, de résister, reconquérir ce qui a été perdu et endommagé par l’intervention humaine occidentale.”

Vous pouvez voir l'œuvre murale en personne à Jersey City et vous tenir au courant des derniers projets de Caron en la suivant sur Instagram.

L’artiste de San Francisco, Mona Caron a réalisé une fresque massive de 20 étages représentant une fleur sauvage.

Intitulée Eutrochium d’après l'espèce de plante, la fresque peut être vue à Jersey City, New Jersey.

Regardez cette vidéo pour découvrir la fresque sous un autre angle :

View this post on Instagram A post shared by Mona Caron (@mona.caron)

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Mona Caron.