Les Musées Insolites de Paris à Visiter Cette Année Pour une Expérience Culturelle Unique

Après une année plutôt difficile pour le monde de la culture et pour les amateurs d'expositions, les musées et les autres institutions culturelles commencent à rouvrir leurs portes pour un public enthousiaste. La ville de Paris fait partie des plus grandes capitales culturelles d'Europe et même du monde, possédant un nombre impressionnant de musées et de galeries d'art, respectivement, 206 et 1016.

L'été 2021 sera donc un été de culture pour la capitale artistique, avec des expositions multiples et variées à voir dans les musées mondialement célèbres de la ville, tel que le musée de l’Orangerie et le musée Rodin. Cependant, si vous êtes à la recherches d'une visite atypique, My Modern Met France a compilé une liste de 5 musées insolites à explorer. Des expériences immersives à l'histoire des arts forains en passant par le chocolat, ces musées vous feront découvrir un tout autre côté de Paris.

Le Musée de la Vie Romantique

Le Musée de la Vie Romantique se trouve à Pigalle dans le 9e arrondissement de Paris, dans La Nouvelle Athènes, dans la maison du peintre Ary Scheffer, construite en 1830. Ce musée intime, qui ressemble beaucoup à une maison de campagne, recrée un cadre historique harmonieux évoquant la période romantique, dont il tient son nom.

Le musée expose au premier étage de nombreux souvenirs de la figure littéraire romantique George Sand (Amantine Lucile Aurore Dupin), y compris des portraits de famille, des objets ménagers, des bijoux et des souvenirs divers. Au deuxième étage, de nombreuses toiles, sculptures et objets d'art romantique sont exposés. Depuis sa réouverture, le musée de la Vie Romantique présente l'exposition temporaire Tempêtes et Naufrages. De Vernet à Courbet jusqu'au 12 septembre 2021.

L'Atelier des Lumières

Prendre part à une exposition d'art peut faire appel à plusieurs sens : la vue, l'ouïe et le toucher. Vous êtes à la recherche d'un musée à Paris qui présente des expositions immersives ? Ne cherchez pas plus loin que l'Atelier des Lumières, situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne fonderie du 11e arrondissement.

Ce musée insolite porte bien son nom, proposant des expositions numériques aux couleurs vives diffusées en continu. Avec 140 vidéoprojecteurs, une sonorisation spatialisée et 3 300 m² de surfaces, il est difficile de ne pas se sentir transporter dans un autre monde ! L'Atelier des Lumières propose un voyage dans le monde de l'artiste surréaliste Salvator Dalí du 19 mai 2021 au 2 janvier 2022 nommé Dalí, l’énigme sans fin suivi d'une autre exposition immersive inspirée du travail de l'architecte Antonio Gaudí Gaudí, architecte de l'imaginaire.

ChocoStory : Le Musée du Chocolat

Vous souhaitez lier votre passion pour l'art et la culture avec votre amour pour le chocolat ? My Modern Met France a une bonne nouvelle à vous annoncer : parmi les 206 musées et 1016 galeries d'art à Paris, il existe bel et bien un musée du chocolat. ChocoStory : Le Musée du chocolat à Paris est un musée relativement jeune, le premier musée ChocoStory ayant ouvert ses portes en 2004 et la branche parisienne en 2010. En comparaison, le musée du Louvre a ouvert ses portes le 10 août 1793.

Au musée ChocoStory vous pouvez découvrir l'histoire du chocolat mais aussi rencontrer leurs chocolatiers, vous lancer dans une dégustation sans modération et même réaliser vos propres chocolats. Saviez-vous que ChocoStory possède un arc de triomphe d'un mètre de haut entièrement fait de chocolat ?

Le Musée des Arts Forains

Le Musée des Arts Forains est probablement le musée le plus insolite de cette liste. Le musée de la fête foraine a ouvert ses portes à la fin du XXe siècle en 1996 et se situe dans le 12e arrondissement de Paris, dans un ancien entrepôt à vins. Le lieu atypique du musée ajoute au charme et au thème singulier de la fête foraine, abritant une collection fantastique d’objets du spectacle du XIXe siècle et du XXe siècle.

Le créateur du musée, Jean Paul Favand explique son intention en ouvrant un musée d'art forains : « Le rire et la fête n’avaient pas de musée alors qu’il y a de nombreux musées qui montrent la guerre. J’ai créé un monde de rêve qui ne serait rien sans le public qui le fait vivre. » Le Musée des Arts Forains est également profondément intégré à la communauté, participant chaque année aux Journées du Patrimoine à Paris, en proposant des spectacles impromptus tous les 3e weekends du mois de septembre, et en célébrant les fêtes de fin d'année avec leur Festival du Merveilleux.

Le Phono Museum Paris

Vous n'avez probablement pas remarqué le petit musée caché Phono Museum Paris en vous baladant sur le boulevard Rochechouart. Ce petit joyau insolite est le musée de Paris dédié aux gramophones. L'histoire du son est fascinante et c'est la mission du Phono Museum de partager cette histoire de 1857 à nos jours, en effet le musée affirme sur son site Web « il est le seul [musée] à Paris à pouvoir présenter une collection aussi riche de machines d’époque, toutes en fonctionnement. »

