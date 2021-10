Une Centaine De Musiciens, Étudiants En Musique Et Professeurs Afghans Ont Réussi À Fuir Le Régime Des Taliban

Alors que les talibans ont pleinement consolidé leur contrôle sur l'Afghanistan, la population afghane cherche désespérément à fuir le pays. Nous avons récemment couvert la saga des Afghan Dreamers, une équipe de robotique entièrement féminine, et leur quête pour trouver un havre de paix. (Beaucoup d’entre elles sont désormais au Qatar et au Mexique.) Aujourd'hui, davantage de créatifs ont pu échapper au régime fondamentaliste. Plus d’une centaine de jeunes artistes, enseignants et musiciens de l'Institut national afghan de musique (ANIM) et de l'orchestre Zohra ont fui à bord d'un avion au Qatar. Les groupes étaient une cible pour les talibans car ils promouvaient l'éducation des filles et étaient un véhicule pour l'expression de soi; sous le précédent régime des talibans en Afghanistan (de 1996 à 2001), ils restreignaient la musique non religieuse.

La fuite réussie est survenue après des semaines de tentatives de quitter le pays. La communauté internationale était intervenue, y compris la musicienne Yo-Yo Ma, et l'orchestre entièrement féminin Zohra était sur le point de partir en septembre. Ils se trouvaient à quelques mètres de l'aéroport mais ont finalement été refoulés.

Le 3 octobre 2021, les deux groupes ont finalement accompli leur but grâce à “beaucoup de négociations en coulisses” et à l'aide du gouvernement qatari. Les réfugiés envisagent de se réinstaller au Portugal où le gouvernement a accepté de leur accorder des visas.

“Cent vies ont été sauvées. Cent rêves ont été sauvés”, a déclaré le Dr Ahmad Sarmast, directeur et fondateur de l'ANIM. Il a ouvert l'école en 2010 et a été à l'étranger pour rendre visite à sa famille, aidant les efforts à distance.

Alors que de nombreux membres de l'école et de l'orchestre ont pu quitter l'Afghanistan en toute sécurité, il reste encore du travail à faire : de plus en plus de musiciens cherchent désespérément à quitter le pays. “La mission n'est pas terminée”, a expliqué le Dr Sarmast. “Elle vient de commencer.” Si vous souhaitez soutenir l'ANIM dans ses efforts pour assurer la sécurité des étudiants et des professeurs, ils acceptent désormais des dons via leur site Web.

Plus d'une centaine d'artistes, enseignants et musiciens de l'Institut national afghan de musique (ANIM) et de l'Orchestre Zohra ont fui le régime des talibans et se sont rendus sains et saufs au Qatar.

Admirez le talent des étudiants de l'ANIM dans la vidéo ci-dessous :

