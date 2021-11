Devenez Membre De My Modern Met Et Soutenez Notre Engagement À Rendre L’art Accessible

L'équipe de My Modern Met est convaincue que l'art fait partie intégrante de chaque être humain. Nous croyons en la nécessité de rendre l'art accessible, qu'il s'agisse d'apprendre à peindre, de faire des recherches sur l'histoire de l'art ou de se familiariser avec les œuvres d'artistes émergents. L'engagement avec la créativité est quelque chose qui doit être cultivé et protégé. Avoir accès aux arts est vital et à travers la Fondation My Modern Met, nous nous engageons à aider à financer les éducateurs en art via Donors Choose.

Nous pensons que l'un des meilleurs moyens de soutenir des causes méritoires est de faire un don à Donors Choose, un site Web basé sur les dons qui “permet aux enseignants des écoles publiques de tout le pays de demander du matériel indispensable pour leurs élèves”. Leur site Web vous permet de rechercher des salles de classe qui ont besoin d'aide dans une région près de chez vous. My Modern Met a sa propre page Donors Choose Giving où nous avons mis en évidence des salles de classe à travers les États-Unis.

Nous avons fait un don direct à cinq salles de classe, dont quatre se concentrent sur les arts visuels et une sur l'architecture. Grâce à l'Abonnnement My Modern Met, nous utiliserons les recettes pour continuer à financer Donors Choose. Vous pouvez contribuer à faire en sorte que My Modern Met puisse continuer à diffuser la créativité, l'inspiration et la positivité en ligne. Devenez membre de My Modern Met et soutenez l'édition indépendante ainsi que l'engagement à rendre l'art accessible. Les adhésions commencent à seulement 10 $/mois avec des remises pour les étudiants et les éducateurs. Devenez membre aujourd'hui ! Ensemble, cultivons la créativité.

Lisez ce que les éducateurs ont dit dans leurs sincères remerciements à My Modern Met pour nos dons :

“Au milieu de cette pandémie chaotique et d'actes violents dans le monde, mes étudiants en art sont si reconnaissants de voir du bien dans le monde. Ils sont enthousiastes et continueront d'être enthousiastes à l'idée d'utiliser les nouveaux matériaux d'art.

Ils exploreront davantage le monde de l'art et essaieront d'imaginer un monde joyeux et coloré. L'art invoque un sentiment de paix qui peut parfois être trop rare. En tant qu'enseignant en art, je fais de mon mieux pour rencontrer mes élèves et les pousser à comprendre que l'art est un outil pour créer le bonheur.

Merci encore une fois pour votre don. C'était une surprise de Noël qui m'a aussi touchée.”

Avec gratitude,

Mme Lopez-Martinez

“J'ai pu m'approvisionner grâce à votre aide. Désormais, chaque étudiant pourra avoir son propre kit de fournitures artistiques afin de pouvoir les utiliser en tant qu'étudiants virtuels ou en personne. Vous n'avez aucune idée à quel point je suis reconnaissante – j'ai eu du mal à donner à chaque élève un crayon jaune récemment parmi les fournitures que j'ai. Désormais, chaque élève aura ses propres crayons, crayons de couleur et toutes les couleurs nécessaires. J'espère encourager l'amour de chaque élève pour l'art à s'épanouir en eux.

Merci beaucoup.” Avec gratitude,

Mme Culver

Devenez membre de My Modern Met non seulement pour diffuser la créativité, l'inspiration et la positivité en ligne, mais aussi pour rendre l'art accessible !

L'abonnement My Modern Met vient avec ses avantages. Voici ce que vous obtiendrez lors de votre adhésion :

Expérience de lecture sans publicité Newsletter mensuelle exclusive réservée aux membres 15% de réductions sur les achats de My Modern Met Store E-book exclusif : Guide to Over 100 Art, Design, and Photography Resources (en anglais) My Modern Met Foundation versera au moins 1% des frais d'abonnement à la communauté des artistes



