Des Bébés Tortues D’une Espèce Gravement Menacée On Vu Le Jour À Londres

Les tortues sont célèbres pour leur façon de se recroqueviller dans leur carapace dans une posture défensive. Une espèce de tortue en voie d'extinction a du mal à reproduire ce mouvement classique des reptiles. Pour la tortue Platysternon megacephalum, sa large tête se met en travers du chemin. Connue sous le nom de tortue à grosse tête, l’espèce asiatique a une tête blindée qui est trop grande pour se rétracter. Ce n’est qu’un des faits intéressants au sujet de la créature en danger. Cependant, de bonnes nouvelles sont arrivées de Londres : trois bébés tortues à grosse tête sont nés.

Le ZSL London Zoo a récemment annoncé l’éclosion de trois bébés tortues à grosse tête. Dans les teintes de vert et de rose, les petits se vantent déjà de très larges têtes. Dans la nature, ces tortues peuvent être trouvés en Asie du Sud-Est et en Chine méridionale. Elles vivent dans et le long de l’eau. Bien qu’elles ne puissent pas rentrer leurs têtes dans leurs carapaces, elles possèdent un bec puissant qui leur permet de se régaler de poissons et d’escargots.

L’espèce est en danger critique d’extinction, à un pas seulement de la désignation “éteinte à l’état sauvage”. Les nouveaux parents du trio ont été sauvés du commerce illégal d’animaux sauvages en voie de disparition. Le Zoo a écrit sur Instagram : “Ces tortues représentent une branche essentielle et unique de l’arbre évolutionnaire et ont beaucoup à nous apprendre sur les adaptations animales. Il n’y a littéralement aucune autre espèce semblable sur terre.” La déforestation, leur commerce en tant que nourriture et animaux de compagnie mettent en danger ces créatures déjà gravement menacées. On pense que l’espèce ne se reproduit pas bien en captivité, ce qui rend les trois nouveau-nés encore plus spéciaux.

Le zoo de Londres a accueilli trois rares bébés tortues à grosse tête, un reptile en danger critique trouvé dans certaines parties de l’Asie.

