Cette Artiste a Couvert de Fleurs Tous les Murs de Sa Maison Pendant le Confinement

L'artiste française Nathalie Lété n'a pas le temps de s'ennuyer pendant le confinement, puisqu'elle transforme sa maison de campagne en pays merveilleux. Dès le hall d'entrée, des fleurs aux couleurs acidulées fleurissent sur les portes, les murs, les escaliers et les meubles. Un décor bucolique tout droit sorti d'un conte de fées.

“J'ai acheté cette maison il y a trois ans” raconte l'artiste à My Modern Met. “Mon rêve d'adolescente a toujours été d'avoir ma propre maison, remplie d'art”. Lorsqu'elle a commencé à décorer sa maison, Nathalie avait l'intention de limiter sa peinture fantaisiste à son studio. Mais à l'annonce du confinement en France, son mari l'a encouragée à s'attaquer au reste de la maison. Nathalie ajoute de nouveaux détails chaque jour – une fleur, un oiseau, un motif.

En plus de ses splendides fresques, l’artiste française s'adonne également à l'upcycling, qui consiste à donner une seconde vie à des meubles chinés. “Ce qui m’a particulièrement plu, c’est l’idée de [créer] mon propre monde, une sorte de nid, juste rempli de mon art”, poursuit Nathalie. “Des murs aux tapis, des tissus aux lampes et à la vaisselle de tous les jours. L’idée est que vous pouvez transformer un endroit simple et des meubles trouvés dans la rue en quelque chose de spécial et personnel.” D'après ce que l'on peut voir sur les photos de l'artiste sur Instagram, aucune partie de sa maison ne sera négligée. Des tiges ondulantes parsemées de fleurs poussent de tous les côtés. Elle a même peint une tête de lit rose ancien, accompagnée de cœurs et d’oiseaux chanteurs.

Faites défiler pour voir davantage de photos de la maison de campagne de Nathalie Lété, et rendez-vous sur le compte Instagram de l'artiste pour vous tenir au courant de ses futurs projets.

L'artiste française Nathalie Lété passe le confinement à peindre sa maison de campagne près de Paris.

Elle a recouvert les murs, les portes et les fenêtres d'illustrations botaniques.

Nathalie Lété: Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Nathalie Lété.