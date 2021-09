Explorez La Vie Sous Le Microscope Avec Les Gagnants Du Nikon Small World Photomicrography Contest

Le 47e concours annuel de photomicrographie Nikon Small World a annoncé ses gagnants et les résultats sont toujours aussi saisissants. Le concours célèbre l'art de la photographie à travers un microscope optique et, comme d'habitude, les 20 premiers gagnants ont photographié une grande variété de sujets en utilisant différentes méthodes. De la lumière confocale à la fluorescence en passant par la lumière polarisée, différents types de microscopie ont été utilisés pour réaliser ces images hautement artistiques.

La première place a été décernée à Jason Kirk du Baylor College of Medicine pour son image colorée d'une feuille de chêne vivante. En se concentrant sur les appendices appelés trichomes et les pores qui permettent à la feuille de respirer, il donne une vision artistique et abstraite d'un morceau bien connu de la nature. Pour créer la photo, Kirk a utilisé un système de microscope sur mesure et a empilé environ 200 images individuelles pour obtenir l'aspect final.

Tandis que Kirk est le directeur du centre d'imagerie optique et de microscopie vitale à Baylor, il passe également son temps libre à perfectionner sa photomicrographie. “J'ai beaucoup appris de la communauté scientifique, ayant passé plus de 20 ans dans ce domaine à faire de la microscopie à un niveau assez élevé”, a-t-il déclaré. “Mais j'ai aussi beaucoup appris des gens dans l'environnement des amateurs. Small World est une excellente combinaison des deux groupes, et vous n'avez pas souvent l'occasion de le voir.”

Le reste des 20 premières images est une magnifique coupe transversale montrant tout, du flocon de neige commun et du sel de table au neurone d'un embryon de rat et une coupe transversale d'un intestin de souris. Les grands gagnants sont tous repartis avec des prix en argent et la reconnaissance qu'ils sont au sommet du domaine de la photomicrographie.

Moisissure visqueuse (Arcyria pomiformis), 20e place, Alison Pollack, San Anselmo, Californie, États-Unis, empilement d'images, lumière réfléchie, 10X (Grossissement)

