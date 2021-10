Notre-Dame Rouvrira En 2024 Avant Les Jeux Olympiques D’été À Paris

Le 5 avril 2019, le monde a vu la célèbre cathédrale Notre-Dame brûler dans un incendie dévastateur. Bien que deux ans et demi se soient écoulés depuis l'incident, ce temps a été consacré à protéger la cathédrale de nouveaux dommages. De nombreux travaux seront nécessaires pour restaurer ce monument parisien à l'image de son ancienne gloire, mais des plans sont actuellement en cours pour ouvrir la cathédrale à temps pour les Jeux olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris.

Le général Jean-Louis Georgelin, le président de Rebâtir Notre-Dame de Paris qui a été nommé au projet de restauration par Emmanuel Macron, a déclaré que la restauration avait atteint une nouvelle étape. “On dit officiellement que la cathédrale est désormais sauvée, qu'elle est solide sur ses piliers, que ses murs sont solides”, explique Georgelin dans une interview à BFMTV. Il s’agit d’une étape critique nécessaire pour respecter l’échéance de 2024 du président Macron.

Le général Georgelin passe en revue les travaux préliminaires nécessaires au démarrage des travaux dont “le démontage du grand orgue, le nettoyage des sites d'essais dans deux chapelles, l'installation des cintres en bois sous les arcs-boutants ou encore le débroussaillage et le tri des vestiges et la sécurisation du transept traversée.” Ces tâches étaient toutes nécessaires pour travailler à proximité des zones principalement endommagées par l'incendie, notamment la flèche de la cathédrale et le toit en treillis complexe.

“Nous sommes déterminés à gagner cette bataille de 2024, à rouvrir notre cathédrale en 2024”, dit Georgelin. “Ce sera l'honneur de la France de le faire, et nous le ferons parce que nous sommes tous unis sur cet objectif.”

Bien que le gouvernement français ait déclaré que la restauration tentera de recréer la cathédrale dans son image d'origine, de nombreux architectes et designers ambitieux ont soumis des idées audacieuses pour la reconstruction.

La cathédrale Notre-Dame sera rouverte d'ici 2024, juste à temps pour les Jeux olympiques d'été de Paris en 2024.

Remerciements : [Hype Beast]

