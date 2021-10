Plongez-Vous Dans Les Superbes Clichés Gagnants Des Ocean Photography Awards 2021

Les océans couvrent plus de 70% de notre belle planète Terre. Une grande partie de leurs vastes eaux restent inexplorées par les scientifiques, les aventuriers et les photographes, laissant encore beaucoup à découvrir. Heureusement, il y a des photographes océaniques pour piquer notre intérêt et capturer les vues inconnues de la vie marine. La deuxième édition des Ocean Photography Awards cherche à montrer les nombreux coins de nos océans, et les dangers environnementaux auxquels ils sont confrontés, à travers les objectifs habiles des meilleurs photographes professionnels et amateurs du monde. Le concours récemment lancé a annoncé les gagnants des huit prix annuels, dont le photographe d'aventure de l'année et le jeune photographe de l'année.

Créé par Oceanographic Magazine en partenariat avec SeaLegacy, le concours vise à “inspirer le changement lorsque nous en avons le plus besoin”. Les océans sont menacés, mais le concours vise à montrer sa magie à un large public, en insistant sur la nécessité de protéger nos eaux. “Nous sommes tous des créatures de l'océan, même si nous ne le savons pas”, rappelle le concours nous rappelle.

La photographe Aimee Jan a remporté le premier prix convoité et le titre de Ocean Photographer of the Year 2021 (photographe océanique de l'année 2021) pour son image d'une tortue de mer verte entourée d'un banc de perche de verre. “J'étais en train de faire de la plongée avec tuba lorsqu'un de mes collègues m'a dit qu'il y avait une tortue sous un rebord dans un banc de perches de verre, à environ 10 mètres de profondeur”, se souvient Jan. “Quand j'ai plongé pour regarder, les poissons se sont parfaitement séparés autour de la tortue. Je lui ai dit : ‘Je pense que je viens de prendre la meilleure photo que j'ai jamais prise.’”

La compétition était forte cette année, pleine d'images époustouflantes de baleines douces, de pingouins et de pollution troublante, mais Jan a gagné à l'unanimité. En fin de compte, cependant, chaque photographe a joué un rôle essentiel centrant l’attention sur nos magnifiques océans. Marc Hayek, président-directeur général de Blancpain, partenaire du concours, a commenté : “Leurs images révèlent l'océan pour ce qu'il est – ou du moins ce qu'il devrait être – un lieu plein de vie, de couleurs et d'émerveillement. Elles nous rappellent également des injustices que nous lui infligeons.”

Pour la liste complète des nominés et leurs images, vous pouvez visiter le site Web des Ocean Photography Awards.



