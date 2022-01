Un Œuf De Dinosaure Fécondé Fossilisé Vieux De 66 Millions D’années A Été Découvert

De nombreux dinosaures ont émergé dans leur monde préhistorique à partir de gros œufs. Malgré la découverte de nids et de coquilles d'œufs, il est rare que les scientifiques découvrent un fœtus intact. Un œuf découvert en 2000 a passé des années dans un musée chinois avant que des chercheurs ne découvrent qu'il contenait un phénomène rare. À l'intérieur se trouve un squelette bien conservé d'un oviraptorosaure fœtal, un dinosaure à trois doigts avec des os creux. Un article récemment publié dans iScience décrit comment le bébé dino semble démontrer une posture « repliée » caractéristique des nouveau-nés modernes, suggérant une connexion évolutive.

L'œuf fossilisé en question est arrivé au musée d'histoire naturelle de la pierre de Yingliang à Nan'an, en Chine, en 2000. En 2015, un chercheur a remarqué quelque chose qui sortait d'une fissure : un petit os. Avoir divisé l'œuf en deux a révélé un petit squelette parfait enroulé à l'intérieur. Mesurant 25 centimètres du bec à la queue, le dinosaure semblait être à quelques jours de l'éclosion alors qu'il gisait dans son nid il y a de 66 à 72 millions d'années. Son parent oviraptorosaure se serait assis sur le nid comme un oiseau moderne, gardant sa couvée d'œufs. Si l'œuf avait éclos en toute sécurité, le bébé, surnommé Baby Yingliang, aurait atteint environ 1.82 mètres de long, avec des os creux et un bec puissant.

Bien qu’il soit toujours spécial de découvrir un embryon de dinosaure, ce fossile offre un nouvel indice captivant sur les liens entre les oiseaux modernes et leurs ancêtres dinosaures. Le petit squelette a la tête repliée sous son bras droit. C'est le premier exemple de « repliement » observé chez les dinosaures non aviaires. Le repliement permet aux oisillons de positionner leur bec de manière optimale au cours des derniers jours de gestation. Une fois en position, ils ont la meilleure chance d'ouvrir leurs œufs et d'émerger dans le monde. Alors que de nombreux dinosaures avaient des œufs à carapace molle, l'oviraptorosaure avait une carapace dure. Fion Waisum Ma, paléontologue à l'Université de Birmingham et auteur de l'étude, suggère que l'oviraptorosaure a peut-être développé la posture de « repliement » pour mieux se libérer. Alors que les implications évolutives doivent être étudiées plus avant, cette découverte passionnante offre une nouvelle théorie sur un dinosaure bien connu.

Des scientifiques ont découvert l'un des exemples les mieux conservés d'un embryon de dinosaure recroquevillé dans son œuf.

Le dino fœtal semble être dans une posture de « repliement » comme celle des oiseaux modernes juste avant l'éclosion.

Remerciements : [IFL Science, Today]

