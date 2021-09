Billie Eilish Porte Une Robe Oscar De La Renta Au Met Gala À Condition Que Le Créateur Cesse De Vendre De La Fourrure

View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Au Met Gala 2021, la pop star Billie Eilish est apparue sur le tapis vêtue d'un ensemble inattendu : une robe de bal en tulle pêche personnalisée par Oscar de la Renta. Si vous vous demandez pourquoi une robe géante est si peu conventionnelle lors d'un spectacle artistique, pensez à la personne qui la porte. Connue pour son style “goth pop” et ses cheveux verts, le look inspiré de Grace Kelly d'Eilish était imprévu pour la chanteuse et co-présentatrice du gala. Sa robe a fait des vagues et a mérité des éloges, mais elle a également promulgué un changement social. Après avoir porté la robe, Oscar de la Renta a accepté de devenir une maison de couture qui ne vend pas de fourrure.

L'accord conclu avec Eilish, une végétalienne et militante des droits des animaux, implique que la maison de couture mette fin à toutes ses ventes de fourrures. “Ce fut un honneur de porter cette robe sachant qu'à l'avenir, Oscar de la Renta sera complètement sans fourrure !!!!” la chanteuse a posté sur Instagram.

Bien qu'Eilish ait sans aucun doute été un facteur de motivation dans ce changement si nécessaire, la fourrure est en voie de disparition chez Oscar de la Renta depuis un certain temps. Les directeurs créatifs Fernando Garcia et Laura Kim n'ont pas utilisé de fourrure dans leurs créations depuis des années parce qu'ils la trouvaient hors de propos, ni chic ni moderne. L'entreprise, cependant, vendait toujours de la fourrure dans ses magasins, donc cela va changer.

Il y avait eu d'autres appels internes pour arrêter l'utilisation de la fourrure, mais Alex Bolen, le directeur général de la marque, y avait résisté, jusqu'à ce que l'équipe d'Eilish dise qu'elle ne travaille pas avec des labels qui utilisent de la fourrure. À ce moment-là, il s'est rendu compte que c'était le bon moment pour s'arrêter. “J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'Oscar a dit – il était un grand fan de fourrure, soit dit en passant – que la seule chose qui l'inquiétait vraiment dans le monde de la mode était que sa vision s'essoufflait”, a déclaré Bolen au New York Times. “Je dois m'entourer de gens avec des points de vue différents.”

Pour les militants anti-fourrure, il reste encore beaucoup à faire, mais Eilish a reconnu que c'était un début. “Je suis honorée d'avoir été un catalyseur et d'avoir été entendue sur cette question”, a-t-elle partagé. “J'exhorte tous les designers à faire de même.”

Remerciements : [HuffPost]

