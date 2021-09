Ces Millions De Papillons Monarques Produisent Le Son Le Plus Rare Du Monde

Le monarque est l’une des espèces les plus captivantes de la planète, avec un motif unique sur ses ailes délicates. Chaque hiver, pendant la durée de vie des papillons, une migration de masse a lieu et amène des millions de monarques au Mexique et en Californie. Malheureusement, tous n'arrivent malheureusement pas à destination, mais les plus chanceux peuvent se détendre et se régénérer au soleil avant de rentrer chez eux au printemps.

L’animateur Phil Torres de The Jungle Diaries a posé la question suivante : “Combien de papillons faut-il pour faire du bruit dans les bois ?” La réponse est plusieurs millions. Un papillon délicat est à peine audible; mais lorsque quelques millions battent des ailes, ils créent un son magnifique. Il a filmé un essaim de papillons dans une forêt mexicaine alors qu’ils se rassemblaient sur des arbres et couvraient des branches et des feuilles entières.

Alors que le soleil réchauffe les insectes, les créatures multicolores prennent leur envol d’un seul coup. Torres qualifie ce mouvement collectif de “cascade”, lorsqu'ils battent des ailes, produisant un son apaisant semblable à celui d’une chute d’eau.

Le monarque est une espèce en voie de disparition et sa population continue de décliner, avec une diminution de 26 % depuis l’an dernier. Les monarques sont menacés par les pesticides, les changements climatiques, l’étalement urbain et l’exploitation illégale des forêts vers lesquelles ils migrent pour l’hiver. La chenille du monarque ne mange que de l’asclépiade, mais la plante a été dévastée par la pulvérisation accrue d’herbicides et d’autres produits chimiques toxiques pour les jeunes chenilles. Si vous voulez aider à protéger ce magnifique insecte, vous pouvez planter des asclépiades indigènes et des fleurs sauvages, qui sont leur habitat préféré.

Vous voulez entendre “l’un des sons les plus rares sur Terre ?”. Regardez la vidéo ci-dessous, puis consultez la chaîne YouTube de Torres pour d’autres séquences inspirées par la nature.

Regardez (et écoutez) ces papillons Monarques prendre leur envol !

