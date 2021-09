Cet Artiste De Recyclage Transforme Des Bouteilles De Verre Cassées En Pierres “Précieuses” Éblouissantes

Les diamants et autres pierres précieuses sont peut-être beaux, mais l’industrie minière est nuisible à l’environnement. De plus, environ 25 % des diamants vendus aujourd’hui sont des “diamants de sang”, ce qui signifie qu’ils proviennent de l’esclavage et des conflits. Cependant, un.e artiste en Chine crée un produit alternatif qui vous permet de porter de l’éclat, sans culpabilité. Les pierres colorées sont réalisées à partir de bouteilles de verre cassées.

Comme on dit, “les déchets des uns sont le trésor des autres”, et c’est certainement le cas pour ces joyaux bricolés. L’artiste transforme des éclats de verre brisé en imitations de saphirs et d'émeraudes qui ressemblent aux vrais. Le talentueux joaillier utilise un outil rotatif pour remodeler et polir le verre brisé, avant de placer la pierre scintillante dans une bande métallique. Les anneaux de verre finis scintillent tout aussi lumineux qu’une véritable pierre précieuse à l’œil nu.

Alors que certains préfèreront toujours les vraies pierres précieuses, d’autres sont en faveur de l’alternative. Comme l'explique un commentateur sur Reddit : “C’est joli, ça brille, personne n’a eu à mourir pour cela, personne n’a été asservi non plus, [et] personne n’a eu à s’endetter. Si quelqu’un fabriquait des bagues et des boucles d’oreilles à partir de bouteilles en verre recyclé et de verre de mer, j’en achèterais de toutes les couleurs.”

Découvrez comment l’artiste fabrique des pierres précieuses à partir de bouteilles en verre ci-dessous.

Cet artiste transforme des bouteilles de verre brisées en pierres précieuses colorées et scintillantes.

Ces pierres précieuses en verre ressemblent à de véritables saphirs et émeraudes !

Remerciements : [Laughing Squid]

