‘Polaroid Go’, Cet Appareil Petit Format Qui Crée des Photos de Poche

Si vous avez toujours voulu avoir un appareil photo instantané, mais hésitez en raison de leur taille volumineuse, cette prochaine version pourrait s'avérer être le gadget parfait pour vous. Voici Polaroid Go : « le plus petit nouveau membre de la famille Polaroid ». L’appareil photo instantané « facile à emporter » mesure environ trois quarts de la taille des appareils photo Polaroid traditionnels. Il est parfait pour vous suivre partout où vous allez, vous permettant de capturer des images en un clic. Chaque photo s’imprimera instantanément sur une pellicule de 5,5 cm, la taille parfaite pour tenir dans votre poche.

Le Polaroid Go mesure 10,5 cm x 8,39 cm x 6,15 cm et ne pèse que 242 grammes. Malgré sa petite taille, cet appareil photo compact a toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Tout comme les modèles d’appareil photo instantané plus grands de Polaroid, Go dispose d’un simple bouton d’obturateur à l’arrière, d'un compteur de photos, et d'un flash intégré. Cependant, il a également ses propres caractéristiques uniques, y compris un minuteur, la possibilité de créer des doubles expositions, et un miroir réfléchissant vous permettant de prendre des selfies.

Polaroid Go n’est pas officiellement disponible avant le 27 avril, mais vous pouvez le précommander dès maintenant. Le kit de démarrage comprend l’appareil photo, un câble de charge USB, une sangle, un guide de démarrage rapide et un double pack de pellicule Go Color de 16 photos.

Découvrez le Polaroid Go ci-dessous et rendez-vous sur le site Web de Polaroid.

