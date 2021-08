“Proximity Dress”, La Robe Qui Se Déploie Pour Protéger Votre Espace Personnel

View this post on Instagram A post shared by Anouk Wipprecht (@anoukwipprecht)

Dans un monde où la distanciation sociale est la “nouvelle norme”, il peut être frustrant (et potentiellement dangereux) lorsque d’autres ignorent les règles. Mais la protection de l’espace personnel est un problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées chaque jour, pandémie ou non. C’est pourquoi la designer hollandaise Anouk Wipprecht a créé la robe Proximity. Le vêtement futuriste dispose d’un capteur thermique qui déclenche l'ouverture de la silhouette et crée une barrière physique entre la personne qui la porte et tout individu qui s'approcherait d'un peu trop près.

La robe est ornée d’un col en résine imprimé en 3D qui maintient le capteur thermique. Lorsqu’elle détecte des “corps étrangers” dans l’espace personnel, la robe se déploie à l’aide d’un mécanisme robotisé intégré au niveau de la hanche. Pas de risque de blesser quiconque puisque le tissu de la robe est doux. Elle donne simplement un petit coup de pouce pour prendre ses distances. En outre, les capteurs de Wipprecht ne font pratiquement aucun bruit, et ne peuvent enregistrer aucune vidéo d’images, permettant au public de rester anonyme.

La robe Proximity de Wipprecht n’est pas la première de ses créations à explorer la protection de l’espace personnel. La créatrice a précédemment réalisé la robe Spider Dress, sur laquelle les capteurs déclenchent le mouvement des bras en forme de pattes d'araignée.

La Spider Dress et la Proximity Dress sont toutes deux inspirées par la théorie proxémique de l’anthropologue américain Edward T. Hall. Il a étudié l’utilisation humaine de l’espace dans le contexte de la culture. Wipprecht explique : “Alors que Hall devait mesurer l’espace entre les personnes à l’aide d’un bâton de bois, je travaille depuis 2007 à traduire ces concepts dans le domaine numérique, afin de mesurer les espaces entre les personnes, avec une portée jusqu'à près de 8 mètres.”

Découvrez la robe Proximity ci-dessous, et davantage de créations fascinantes de Wipprecht sur son site Web et Instagram.

La designer Anouk Wipprecht a créé la Proximity Dress, un vêtement futuriste doté d’un capteur qui déclenche le déploiement de la silhouette et protège l’espace personnel de la personne qui la porte.

Wipprecht a également créé la Spider Dress, sur laquelle les capteurs déclenchent des bras en forme de pattes d'araignée pour effrayer ceux qui s’approchent trop.

Remerciements : [NPR]

Toutes les images via Anouk Wipprecht.

