Le T-Rex Du Musée D’histoire Naturelle De Londres Porte Un Pull De Noël Personnalisé Pour Les Fêtes

Rien ne caractérise la joie festive qu'un pull de Noël fantaisiste. La plupart d'entre nous sont habitués à voir ce vêtement festif sur des personnes et des animaux domestiques, mais le Musée d’histoire naturelle de Londres a collaboré avec la société de vêtements British Christmas Jumpers pour habiller l'une de leurs attractions les plus grandes et les plus redoutables avec une joyeuse surprise. Cette saison, les visiteurs seront charmés de voir le géant animatronique T. Rex arborer un chandail de Noël personnalisé fait de matériaux 100 % recyclés.

Le tricot bleu marine confortable présente un assortiment de motifs inspirés des dinosaures ainsi que des motifs typiques comme des arbres de Noël et des fleurs. Il a été conçu pour s'adapter aux bras courts et au cou large et robuste du T. Rex. En raison de la taille massive de la pièce, elle a nécessité plus de 100 heures de travail. “Nous n'avons jamais rien fait de tel. Mon père n'a jamais rien fait de tel et il est dans le métier depuis 35 à 40 ans”, explique Snahal Patel, directeur de British Christmas Jumpers. “C'est probablement la plus grande chose que nous ayons faite et à l'avenir, d'autres grands projets sont prévus.”

Cet ajout inattendu à l'étoile animatronique du musée est destiné à remonter le moral des visiteurs après une année particulièrement difficile. “Il n'y a rien de plus amusant qu'un pull adapté à un dinosaure qui a les plus petits bras du monde”, ajoute Carla Treasure, acheteuse et développeur de produits au musée. “Je pense que cela le rend un peu moins effrayant.” Même lorsque le robot activé par le mouvement tourne et rugit dans son exposition, le col roulé surdimensionné est suffisamment flexible pour se déplacer avec lui. Une fois les vacances terminées, le pull sera soit recyclé en un autre produit, soit donné à une œuvre caritative.

Vous pouvez voir ce dinosaure festif en personne au Musée d'histoire naturelle de Londres et acheter une version pour enfants du pull via le site Web du musée. D'autres modèles de pulls de Noël sont disponibles sur le site Web de British Christmas Jumpers.

Le géant animatronique T. Rex du Musée d'histoire naturelle de Londres a été relooké de façon festive par les British Christmas Jumpers. Tout au long de la période des fêtes, il arborera un pull de Noël sur mesure.

Regardez cette vidéo pour voir comment l'équipe du musée a habillé le T. Rex avec le pull :

