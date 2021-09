Des Chercheurs Découvrent Que Le Reboisement Refroidit La Planète Plus Que Nous Ne Le Pensions

Le reboisement est une stratégie importante pour lutter contre le changement climatique. La recherche montre que les forêts peuvent stocker d’énormes quantités de carbone, qui sont à l’origine du réchauffement. Les forêts favorisent également la biodiversité et soutiennent la faune. Une étude récemment publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences montre même que le reboisement encourage la couverture nuageuse, qui à son tour a un effet de refroidissement sur le climat de la Terre.

Le reboisement et le boisement (qui encouragent la croissance des forêts là où il n’y avait pas de forêt auparavant) sont connus depuis longtemps pour leurs bienfaits dans les régions tropicales. Cependant, les scientifiques se demandent depuis longtemps si le fait d’encourager la croissance des forêts dans les latitudes moyennes entre les régions équatoriale et arctique a eu un effet positif dans la lutte contre le changement climatique. Certains chercheurs craignaient que la plantation d’arbres, tout en captant le carbone, ait un effet de réchauffement net, car la couverture forestière reflète moins la lumière solaire qui atteint la Terre que d’autres surfaces.

Cette réflexion diffuse de la lumière du soleil est connue sous le nom d’albédo. Une surface corporelle noire parfaite absorberait tout le rayonnement solaire et aurait donc une mesure d’albédo de 0. En revanche, une surface parfaitement blanche aurait une mesure de 1, ce qui signifie que toute la lumière du soleil a été réfléchie, et aucune absorbée. Selon cette échelle, la neige a un taux de réflexion beaucoup plus élevé que la végétation forestière. Il en va de même pour le sable et le désert. En conséquence, planter des arbres diminue la quantité de lumière du soleil (et de chaleur) réfléchie hors de notre atmosphère, contribuant au réchauffement du climat.

La nouvelle étude, menée par des scientifiques de l’Université de Princeton illustrent comment cet effet est compensé par un effet de refroidissement causé par la couverture nuageuse. L’équipe a utilisé des données satellitaires sur les nuages ainsi que des modèles de l’interaction entre les plantes et l’atmosphère. Ces données montrent que les zones forestières sont particulièrement nuageuses, probablement en raison de l’humidité libérée par les plantes. Les nuages ont un effet refroidissant en raison de leur albédo plus élevé. Par conséquent, les avantages du refroidissement par les nuages, eux-mêmes produits par les forêts, semblent compenser et surpasser la réduction de l’albédo par la couverture forestière.

C’est une excellente nouvelle pour les activistes du climat qui poussent à reboiser des endroits comme les États-Unis qui tombent dans les latitudes moyennes. Cependant, les auteurs de l’étude ont averti que chaque zone nécessitera une prise en compte individualisée des écosystèmes présents et des besoins des habitants. L'une des auteurs de l’étude, Sara Cerasoli, a déclaré au Smithsonian Magazine : “Les études futures devraient continuer à considérer le rôle des nuages, mais devraient se concentrer sur des régions plus spécifiques et prendre en compte leurs économies.”

Une nouvelle étude suggère que le reboisement encourage la couverture nuageuse, ce qui a un effet de refroidissement sur le climat de la Terre.

Remerciements : [Smithsonian Magazine]

Articles Similaires :

Le Rapport De l’ONU Sur Le Climat Révèle Que Le Réchauffement De La Planète Dû À L’Activité Humaine S’Accélère À Un Rythme Sans Précédent

Madrid Planifie Une Forêt Urbaine Pour Améliorer La Qualité De L’air, Réduire Les Températures Et Lutter Contre Le Changement Climatique

Voici la Peinture la Plus Blanche Jamais Conçue, et Elle Pourrait Ralentir le Réchauffement Climatique