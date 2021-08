Les Restes d’Une Route de la Rome Antique Découverts Sous la Lagune de Venise

Les Romains de l'Antiquité étaient des bâtisseurs de routes prodigieux. Relier l’énorme empire grâce à des routes pavées de pierre était un développement clé pour son commerce et le gouvernement. Aujourd’hui, certaines de ces routes ont été remplacées par des voies modernes, tandis que d’autres sont enterrées, inondées ou détruites. Parmi ces routes perdues se trouve un tronçon récemment découvert par les chercheurs sous l’eau de la lagune de Venise. Les résultats ont récemment été publiés dans la revue Scientific Reports, indiquant que Venise existe peut-être depuis bien plus longtemps que ce que les chercheurs pensaient à l’origine.

Des chercheurs travaillant sous la direction de Fantina Madricardo, géophysicienne à l’Institut des Sciences Marines (ISMAR) de Venise, ont exploré les eaux de Venise. Célèbre pour son élévation du niveau de la mer, les eaux de la ville médiévale sont difficiles à explorer en plongée en raison de forts courants de marée. Grâce à la technologie moderne de sonar multifaisceaux, les chercheurs ont pu créer une carte 3D du plancher de la lagune à partir de la sécurité d’un bateau. Ces cartes à haute résolution ont révélé des structures enterrées surprenantes.

L’équipe a découvert un groupe de 12 structures d’environ 4 à 5 mètres sous la surface. Certaines structures mesuraient plus de 30 mètres de long. Après la découverte de ces ruines intéressantes, l'équipe des plongeurs de la police est partie à son tour explorer la zone avec des caméras. Les images montraient une section pavée composée de pavés réguliers et lisses. Les archéologues ont reconnu qu’il s’agissait de la surface d’une route romaine classique. Il y a 2000 ans, la route aurait été sur la terre ferme. Après avoir identifié la route, l’équipe spécule que les autres structures peuvent être de vieux piliers d’un port romain.

Les historiens ont longtemps pensé que Venise a été fondée au Ve siècle CE après la chute de l’Empire romain occidental. La ville moderne se trouve non loin de la ville romaine d’Altinum. Les chercheurs croient que la route qu’ils ont découverte a probablement conduit à Altinum. Cependant, la présence de ce qui semble être un port suggère que « déjà de multiples établissements dans la lagune qui y étaient liés et coexistaient avec elle, de sorte que la migration vers cette zone a été un processus plus progressif qui a commencé plus tôt » selon Madricardo. Bien que cette découverte ait contribué à éclairer l’histoire de la célèbre ville, elle démontre également la nécessité de travaux supplémentaires pour empêcher les milliers d’années de l’histoire vénitienne de couler plus loin sous la mer montante.

Des chercheurs ont découvert les ruines d'une route de la Rome Antique sous les eaux de la lagune de Venise.

La route a été découverte grâce à une technologie de sonar 3D.

Cette découverte indiquerait la présence d'un port à Venise bien avant ce que les scientifiques pensent être l'époque de création de la ville.

