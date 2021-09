Le Royaume-Uni Est Le Dernier Pays En Date À Avoir Interdit Le Plastique À Usage Unique

Afin de limiter les déchets en plastique qui polluent nos océans, les gouvernements du monde entier interdisent les objets en plastique à usage unique. Ces petits objets, les couverts, les gobelets, les ballons et les sacs en plastique, mettent en danger les créatures marines et restent dans l’océan pendant des centaines d’années. Le Royaume-Uni s’est joint à la liste croissante de pays dont l’Inde, le Canada et la Nouvelle-Zélande, annonçant son interdiction de la production et de l’utilisation de plastiques à usage unique.

Le projet de loi sur l’environnement n’est toujours pas officiel, mais s’il est adopté par le Parlement, ce sera la dernière mesure prise par le gouvernement britannique pour réduire l’utilisation du plastique. “Nous avons fait des progrès pour inverser la tendance sur le plastique, en interdisant les pailles en plastique, et les cotons tiges en plastique, tandis que nous avons réduit les ventes de sacs plastique de 95% dans les principaux supermarchés,” explique le Secrétaire à l’Environnement George Eustice. “Ces plans nous aideront à éliminer l’utilisation inutile de plastiques qui fait des ravages dans notre environnement naturel.”

Bien qu’il faille attendre jusqu’en avril 2023 pour que l’interdiction soit appliquée, c’est un grand pas dans la “guerre contre le plastique.” De plus, le gouvernement instaurera une taxe sur les emballages en plastique, applicable à toutes les matières plastiques qui ne sont pas composées d'au moins 30% matériaux recyclés. Nous espérons que ces récentes mesures encourageront les citoyens et les entreprises à trouver des options plus durables pour les couverts, ce qui réduira les déchets dans l’environnement.

Le Royaume-Uni est le dernier pays à avoir introduit une interdiction des objets en plastique à usage unique, rejoignant l’UE, l’Inde, la Nouvelle-Zélande et le Canada.

Le projet de loi sur l’environnement n’a pas encore été adopté par le Parlement et pourrait entrer en vigueur d'ici avril 2023.

