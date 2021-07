Cet Artiste Récompensé Transforme des Avocats en Chefs-d’œuvre Méticuleusement Sculptés

Les avocats sont excellents pour votre cœur, votre cerveau, votre peau, vos cheveux et vos intestins, mais l'artiste italien Daniele Barresi a trouvé une autre fonction pour ce fruit populaire. Il utilise la chair verte comme toile pour créer des sculptures d'avocat incroyablement complexes. Ses sculptures culinaires sont si impressionnantes qu'elles lui ont même valu des prix. Il est double champion du monde de sculpture du championnat WACS (2013 et 2014) et en 2015, il a été de nouveau invité mais cette fois-ci en tant que juge du concours.

Il est facile de comprendre pourquoi Barresi a eu une carrière aussi brillante dans sa forme d'art choisie. Ses sculptures d'avocats sont non seulement visuellement époustouflantes, mais elles démontrent clairement son savoir-faire. Chaque conception peut prendre des heures, mais Barresi profite de chaque instant. Il dit à My Modern Met : “Comme on dit en Italie, si vous aimez ce que vous faites, peu importe le temps que cela prendra, car vous apprécierez tout le temps que vous le ferez.”

Des motifs inspirés de la nature aux oiseaux sculptés et autres créatures, Barresi transforme les avocats en œuvres d'art étonnantes. Et bien qu'il soit célèbre pour ses sculptures d'avocats, il sculpte également à partir d'autres fruits, légumes, savon et même de résine. “J'aime vraiment sculpter, en particulier les pastèques, car elles me rappellent mon pays natal”, révèle-t-il. “À cause de leurs couleurs – vert, rouge et blanc – et aussi à cause de leur taille. Je peux choisir n'importe quel design, même si cela prend du temps.”

La sculpture sur fruits permet à Barresi de combiner son amour de la nourriture avec sa passion pour l'art. “La sculpture est un moyen de me détendre”, partage-t-il. ‘J'ai toujours aimé tout ce qui touche aux arts et à la cuisine, alors la sculpture m'a donné la possibilité de les assortir tous les deux.’

Découvrez les dernières sculptures d'avocat de Barresi ci-dessous et suivez-le sur Instagram pour voir ses œuvres réalisées à partir d'autres objets.

L'artiste italien Daniele Barresi crée d'incroyables sculptures à partir d'avocats.

Ses sculptures primées peuvent prendre des heures, mais l'artiste aime le processus.

Beaucoup de ses créations sont inspirées de la nature.

Chaque œuvre incroyable mérite d'être exposée dans une galerie.

Malheureusement, les sculptures éphémères finiront par se décomposer…

…mais chaque pièce vit à travers les photographies partagées par l'artiste.

Barresi partage son travail avec plus de 87 000 abonnés Instagram.

L'imagination culinaire de cet artiste n'a pas de fin.

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Daniele Barresi.

